Τι απαντά η Αρχή στις επικρίσεις για τους ελέγχους σε φορείς και ιδιωτικά κέντρα υγείας – Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν και τα στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2026

Απάντηση στις «βολές» που δέχεται, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για ολιγωρία και πλημμελείς ελέγχους στα διάφορα κέντρα παροχής υγείας που «φυτρώνουν» σαν τα μανιτάρια στη χώρα μας, έδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπερασπιζόμενη το «πλούσιο», κατ’ αυτήν, ελεγκτικό της έργο.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για «βροχή» καταγγελιών για τη λειτουργία φορέων και ιδιωτικών κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, να έχει πραγματοποιήσει συνολικά 1.576 τακτικούς ελέγχους από το 2020 έως και το 2026, ωστόσο μόνο σε 26 περιπτώσεις, οι φάκελοι έφτασαν στον εισαγγελέα.

Προβάλλοντας με έμφαση τη λειτουργική και διοικητική της ανεξαρτησία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υποστηρίζει ότι η μεταφορά σε αυτήν της εποπτείας των δομών υγείας από Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) «εναρμονίζεται απόλυτα με τις διεθνείς πρακτικές στη κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας».

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σημειώνει πως, πρώτα αξιολογεί τις καταγγελίες για τις οποίες ενημερώνεται και στη συνέχεια προχωρά σε έρευνα, μέσα από ψηφιοποιημένες διαδικασίες, ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει ότι στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. «δεν υπήρχε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ούτε και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της χρέωσης και της πορείας των υποθέσεων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία ως προς την αξιολόγηση και την πορεία τους»

Χιλιάδες οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Στο αρχείο η συντριπτική πλειοψηφία

Αναλυτικά η Εθνικής Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει ότι έως τον Ιούνιο 2026 εκδόθηκαν περισσότερα από 2.500 πορίσματα που αφορούσαν στους ειδικούς ελέγχους προστασίας της δημόσιας υγείας και πλέον των 1500 πορισμάτων σχετικά με το τακτικό ελεγκτικό έργο σε θέματα Υγείας. Επίσης, διενεργήθηκαν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (Ε.Δ.Ε) και πλέον των 40 Προκαταρκτικών Εξετάσεων, δυνάμει εισαγγελικών παραγγελιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ολοκληρώθηκαν 1400 διερευνήσεις με την υποβολή σχετικών εισηγήσεων αναφορών ή πληροφοριών αλλά και αιτημάτων Υπουργών και Διοικητών Οργανισμών αναφορικά με τη λειτουργία των φορέων που εποπτεύουν

Στη Δικαιοσύνη μόνο 26 (!) υποθέσεις

Ωστόσο, για ελάχιστες από αυτές τις περιπτώσεις προέκυψαν στοιχεία για περαιτέρω αξιολόγηση . Όπως αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, «σε είκοσι έξι (26) περιπτώσεις οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ή/και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση» Δικαιολογώντας τη μεγάλη απόκλιση που παρατηρείται προκειμένου οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν τελικά από τη Δικαιοσύνη, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υποστηρίζει:

«Κάθε υπόθεση αξιολογείται αυτοτελώς, με βάση τα ιδιαίτερα πραγματικά και διοικητικά δεδομένα που τη χαρακτηρίζουν. Η ελεγκτική προσέγγιση, επομένως, δεν μπορεί να είναι ενιαία και άκαμπτη, αλλά διαμορφώνεται και εξειδικεύεται ανάλογα με το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα, τη φύση των ευρημάτων και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, προηγείται η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων, η διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων, η εξέταση των πραγματικών περιστατικών και η τεκμηρίωση των ελεγκτικών διαπιστώσεων. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης ελεγκτικής διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου των ευρημάτων μπορεί να διαμορφωθεί ασφαλής και επαρκώς τεκμηριωμένη κρίση».

Οι έρευνες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Οι υποθέσεις που μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αφορούν:

✔ Ιατρική και νοσηλευτική αντιμετώπιση

✔ Κανόνες ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας

✔ Συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική

✔ Νομιμότητα λειτουργίας φορέων

✔ Εξοπλισμός, εγκαταστάσεις

✔ Έλλειψη φαρμάκων, προμήθεια και ορθή διανομή φαρμάκων

✔ Τήρηση διαδικασιών για την αποθήκευση και καταστροφή ληγμένων φαρμάκων

✔ Διάθεση φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία, ηλεκτρονικά καταστήματα αυτών και ιστοσελίδες πώλησης φαρμάκων και σκευασμάτων

✔ Συνταγογράφηση φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων και εκτέλεση συνταγών

✔ Τήρηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊόcovid-19 από δομές και φορείς υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία,

διαγνωστικά εργαστήρια κλπ)

✔ Νομιμότητα λειτουργίας κέντρων εναλλακτικής θεραπευτικής (κέντρα φυσιοπαθητικής)

✔ Λειτουργία Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις, επάρκεια προσωπικού, ασφάλεια ασθενών, παρεχόμενες υπηρεσίες)

✔ Λειτουργία Ψυχιατρικών Κλινικών (Συνθήκες Νοσηλείας ψυχιατρικών περιστατικών, Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες)

✔ Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και λειτουργία των Κέντρων Αισθητικής

✔ Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Υγειονομικές Διατάξεις) και λειτουργία Ιαματικών Πηγών (Εξοπλισμός, Εγκαταστάσεις)

✔ Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Υγειονομικές Διατάξεις) και λειτουργία Εμφιαλωτηρίων (Εξοπλισμός, εγκαταστάσεις)

✔ Λειτουργία ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ

✔ Τήρηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό covid-19 από δομές υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια)

✔ Λειτουργία, ποιότητα και επάρκεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών προνοιακών φορέων

✔ Υγιεινή και ασφάλεια, των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, καθώς και των μέτρων ασφαλείας των περιθαλπόμενων

✔ Διαδικασίες υιοθεσιών και αναδοχών

✔ Διοικητικές-οικονομικές λειτουργίες φορέων και υπηρεσιών

✔ Διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων

✔ Καταλογισμό ελλειμμάτων

Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔ η ιδιωτική υγεία: Χαρακτηριστικές καταγγελίες και αποκαλυπτικά ευρήματα

Οι έλεγχοι ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα υγείας, από τη νομιμότητα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών έως τη διακίνηση φαρμάκων, τη λειτουργία ιδιωτικών φαρμακείων, τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Σε χαρακτηριστικές υποθέσεις, οι ελεγκτικές διαδικασίες ανέδειξαν περιπτώσεις παροχής ιατρικών πράξεων από μη εξειδικευμένο ή μη αδειοδοτημένο προσωπικό, λειτουργίας χώρων χωρίς το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και προϊόντων αμφίβολης ή άγνωστης προέλευσης, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη συνταγογράφηση και διακίνηση φαρμάκων.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε ο έλεγχος σε ιδιωτικό πολυϊατρείο στην Αττική, όπου διερευνήθηκε καταγγελία για διενέργεια μεταμοσχεύσεων μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ευρήματα οδήγησαν στη διαβίβαση της υπόθεσης στις αρμόδιες αρχές, ενώ ακολούθησαν πειθαρχικές και διοικητικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του δερματολογικού ιατρείου για έναν μήνα και η επιβολή προστίμου ύψους 14.600 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς ειδικότητας που δεν περιλαμβανόταν στην άδεια λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας, καθώς και λειτουργίας ιατρείου εντός πολυϊατρείου χωρίς να προβλέπεται σχετική δραστηριότητα στην άδεια λειτουργίας του. Σε άλλες περιπτώσεις, εργαζόμενοι παρείχαν υπηρεσίες οι οποίες υπερέβαιναν τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν και τα ευρήματα που αφορούσαν τη διενέργεια εμβολιασμού από παιδίατρο στο ιατρείο του, με παράλληλη διαπίστωση χορήγησης ληγμένου εμβολίου, καθώς και τη διενέργεια αισθητικών πράξεων από άτομα που δεν διέθεταν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Αντίστοιχα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών από άτομα που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος, ενώ σε ιδιωτική κλινική διαπιστώθηκε ανεπαρκής στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις διαφήμισης από ιδιωτική κλινική Τμήματος του οποίου η λειτουργία δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της ούτε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σε άλλη περίπτωση, ιατρός διενεργούσε επεμβάσεις σε ιδιωτικές κλινικές με σκοπό την αφαίρεση ιστού και την αποστολή του σε Τράπεζα Ιστών του εξωτερικού για την παρασκευή καινοτόμου φαρμάκου, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν επίσης τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, καθώς και με τη μεταφορά δεξαμενών που περιείχαν κρυοσυντηρημένους ιστούς Μονάδας εντός των εγκαταστάσεων ιδιωτικού σχολείου. Τέλος, σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης διαπιστώθηκε λειτουργία χωρίς την παρουσία του Προϊσταμένου Νοσηλευτή, καθώς και απασχόληση σε θέσεις βοηθών νοσηλευτών ατόμων που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.