«Σε λίγες μέρες, το σύνολο της Ελλάδας θα ελέγχεται από το MedWatch οτιδήποτε γράφεται και αναφέρεται σε σχέση με ιατρική πράξη στο διαδίκτυο, οτιδήποτε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έχουμε καινούρια στοιχεία σήμερα. Τα περισσότερα είναι κέντρα αισθητικής, που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, και αμέσως χτύπησαν στον βοηθό ότι αυτοί δεν θα έπρεπε να διαφημίζουν αυτές τις πράξεις», είπε ο υπουργός Υγείας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί εάν υπάρχει γιατρός και εάν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού, ενώ τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. «Τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά ιατρεία, τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Υγείας περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το MedWatch, εξηγώντας ότι η πλατφόρμα διασταυρώνει όσα αναφέρονται στο διαδίκτυο με τα στοιχεία που διαθέτουν τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων. «Το MedWatch συνδέει τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων με αυτό που λέτε στο διαδίκτυο και τα πτυχία τους. Και άρα, και τον κώδικα δεοντολογίας των γιατρών. Και άρα πιάσαμε ότι αν κάτι από αυτά που λέγεται και διαφημίζεται, ξεφεύγει από όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους.

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«Έχουμε δώσει πρόσβαση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τώρα θα πάρει ο Πειραιάς, Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι τα ευρήματα να φτάνουν αυτοματοποιημένα στους αρμόδιους συλλόγους, ώστε να μπορούν να προχωρούν άμεσα στον έλεγχο.

«Θέλω να πω εδώ ότι θα είμαστε σε μια επικοινωνία με τους ιατρικούς συλλόγους για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία των ελέγχων, γιατί ακόμα έχουν μια γραφειοκρατική εσωτερική διαδικασία, και θέλω αυτό να γίνει με μια μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να συμβαδίζουμε με τα ευρήματά μας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Έχουμε δώσει εντολή για τους πρώτους ελέγχους, μέσα στην ημέρα θα κάνουμε το ίδιο και με τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, όπου θα ολοκληρώσουμε την Αττική, και μέσα στην εβδομάδα και με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Άρα, σε λίγες μέρες, το σύνολο της Ελλάδας θα ελέγχεται από το MedWatch οτιδήποτε γράφεται και αναφέρεται σε σχέση με ιατρική πράξη στο διαδίκτυο, οτιδήποτε».

«Ό,τι λέει ο καθένας. "Εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω το άλλο". Ο ψηφιακός μας βοηθός, η ψηφιακή πράκτορας, θα ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό το οποίο λέγεται. Θα το τσεκάρουν σε πραγματικό χρόνο», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkwkiy2t4c1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Σοβαρή ιατρική πράξη το μπότοξ, δεν το κάνουμε σε νυχάδικα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Υγείας και στο μπότοξ, με αφορμή τις περιπτώσεις διαφήμισης τέτοιων πράξεων από χώρους αισθητικής.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση που περιορίζει τις ειδικότητες των γιατρών που μπορούν να πραγματοποιούν μπότοξ, ανάλογα με την εκπαίδευση και την ειδικότητά τους.

«Μπότοξ δεν μπορείς να κάνεις ούτε σε νυχάδικο, ούτε σε κέντρο αισθητικής αν δεν είναι ο ειδικευμένος γιατρός που θα στο κάνει, που έχει την απαιτούμενη άδεια, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το μπότοξ είναι σοβαρή ιατρική πράξη. Πρέπει να γίνεται από τον ειδικευμένο γιατρό, γιατί όπως όλες οι σοβαρές ιατρικές πράξεις, μπορεί να έχει επιπλοκή. Και άρα πρέπει αυτός που θα στο κάνει να είναι εκπαιδευμένος για το τι και πώς θα αντιδράσει αν κάτι δεν πάει καλά».

«Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Δηλαδή πας σε ένα νυχάδικο να σου κάνουν μπότοξ και κάθεσαι, με συγχωρείτε», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο ζήτημα της αρμοδιότητας των Ιατρικών Συλλόγων, ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τον ρόλο τους ως θεσμικών οργάνων ελέγχου των μελών τους.

«Στην Ελλάδα οι επιστημονικοί σύλλογοι εν γένει είναι αυτοί που πειθαρχικά ελέγχουν τα μέλη τους. Οι δικηγόροι των δικηγόρων, οι μηχανικοί των μηχανικών, οι γιατροί των γιατρών. Πώς θα φτιάξει το κράτος πραγματικό ελεγκτικό μηχανισμό για να ελέγξει 10.000 ιατρεία στην Αθήνα;», διερωτήθηκε.

«Εμείς φτιάχνουμε το θεσμικό πλαίσιο και εξηγούμε τι επιτρέπεται και τι όχι. Αν κάποιος θέλει να παρανομήσει, ναι, σου λέει η Τροχαία, το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα. Αν εσύ αποφασίσεις να τρέξεις με 100, έχεις παραβιάσει το όριο ταχύτητας», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkwuvt5berd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέσσερις φορές την ημέρα οι έλεγχοι

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα πραγματοποιεί ελέγχους επανειλημμένα μέσα στην ημέρα, ώστε μια νέα ή επαναλαμβανόμενη αναφορά στο διαδίκτυο να μπορεί να εντοπιστεί εκ νέου.

«Ο έλεγχος του MedWatch είναι 4 φορές την ημέρα. Άρα αν αύριο ξαναπεί το ίδιο, ξαναβαράει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Οποτεδήποτε και το γράφει, είναι καινούριο. Κάθε μέρα», ανέφερε. «Η κοινή γνώμη δεν έχει πρόσβαση στο MedWatch, γιατί όλοι αυτοί που βρίσκει η πλατφόρμα δεν είναι κατ' ανάγκην ένοχοι. Δεν είναι κατ' ανάγκην κάτι κακό. Αυτό θα το πει ο έλεγχος. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Η πλατφόρμα λέει "αυτό που βλέπω είναι κάτι περίεργο", τον έλεγχο τον κάνουν οι σύλλογοι».

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε παράλληλα την έλευση εφαρμογής για τους πολίτες, η οποία, όπως είπε, είναι τεχνικά έτοιμη, αλλά απαιτείται νομοθετική ρύθμιση πριν δοθεί σε χρήση.

«Για τους πολίτες θα έρθει το app σε περίπου ένα μήνα αφού ψηφίσουμε τη διάταξη. Χρειαζόμαστε νομοθετική διάταξη για το app. Δεν έχουμε σήμερα και να το πάρουμε και τα προσωπικά δεδομένα. Έχει μια διαδικασία το app. Το app τεχνικά το έχουμε φτιάξει, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να το δώσουμε», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkwwo9582wx?integrationId=40599y14juihe6ly}