Στην Ελλάδα οι τιμές για το iPhone 18 Pro είναι στα 1,500 ευρώ.

Η πρόσφατη παρουσίαση των νέων προϊόντων της Apple έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, καθώς η εταιρεία αποκάλυψε το πρώτο της αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή επίδειξη τεχνολογίας κρυβόταν μια δυσάρεστη έκπληξη: αύξηση κατά 100 λίρες στην τιμή όλων των iPhone, ακόμη και των παλαιότερων μοντέλων. Στην Ελλάδα οι τιμές για το iPhone 18 Pro είναι στα 1,500 ευρώ.

Υπεύθυνο θεωρείται το λεγόμενο «RAMageddon», ένα φαινόμενο που έχει ανατρέψει μια τάση δεκαετιών, κατά την οποία οι ηλεκτρονικές συσκευές γίνονταν σταδιακά φθηνότερες.

Πρόκειται για μία από τις συνέπειες του πυρετού επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, που απορροφά σχεδόν κάθε διαθέσιμο τσιπ μνήμης για τις ανάγκες των τεράστιων κέντρων δεδομένων. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε τσιπ και άλλα κρίσιμα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με τον Guardian.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση του κόστους, με ορισμένα τσιπ να κοστίζουν πλέον πέντε φορές περισσότερο από ό,τι προηγουμένως. Ως αποτέλεσμα, οι ηλεκτρονικές συσκευές καθημερινής χρήσης έχουν γίνει ξαφνικά πολύ ακριβότερες στην κατασκευή τους, με τους κατασκευαστές να μετακυλίουν το επιπλέον κόστος στους καταναλωτές.

«Συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα», εξηγεί ο Francisco Jeronimo, αντιπρόεδρος του τομέα συσκευών πελατών της εταιρείας ερευνών IDC. «Το κόστος των εξαρτημάτων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με τις τιμές των μνημών και μόνο να έχουν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 300% σε ετήσια βάση».

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Όπως προσθέτει, επειδή τα παλαιότερα iPhone χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβές μνήμες με τα καινούργια, η Apple τα τιμολογεί σαν να πρόκειται για μοντέλα της τρέχουσας γενιάς.

Αυξήσεις και στα Samsung και Google – Τι συμβαίνει με τα μεταχειρισμένα iPhone

Και άλλοι κατασκευαστές smartphones έχουν αυξήσει τις τιμές των νέων μοντέλων τους, με τη Samsung και την Google να προσθέτουν έως και 80 λίρες στην τιμή των κορυφαίων συσκευών τους.

Η Apple αύξησε επίσης κατά 60 έως 70 λίρες τις τιμές των ανακατασκευασμένων συσκευών που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένου του παλαιότερου iPhone 15, το οποίο δεν πωλείται πλέον ως καινούργιο στα καταστήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Uswitch, οι αυξήσεις δεν έχουν περάσει ακόμη στην αγορά ανακατασκευασμένων iPhone που διατίθενται από ανεξάρτητους μεταπωλητές.

«Η τιμή ενός ανακατασκευασμένου iPhone 16 παρέμεινε περίπου στις 503 λίρες όλο το καλοκαίρι, δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την παρουσίαση του 18 Pro», αναφέρει ο Ernest Doku, ειδικός στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Uswitch.

«Ένα ανακατασκευασμένο iPhone 14 κοστίζει περίπου 10 λίρες λιγότερο από ό,τι τον Ιούνιο, ενώ η τιμή του iPhone 16 απλώς σταμάτησε να υποχωρεί».

Οι περισσότεροι κατασκευαστές smartphones, με εξαίρεση την Apple, έχουν αποσύρει παλαιότερα μοντέλα που δεν ήταν πλέον οικονομικά βιώσιμα και πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να πωληθούν σε υψηλότερες τιμές.

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στην κατηγορία των οικονομικών κινητών.

Στην τελευταία της πρόβλεψη, η IDC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones θα καταγράψουν φέτος τη μεγαλύτερη ετήσια συρρίκνωση στην ιστορία τους, με πτώση σχεδόν 17%, σε λίγο περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο συσκευές.

«Οι άνθρωποι αγοράζουν λιγότερα κινητά και πληρώνουν σημαντικά περισσότερα για όσα τελικά αγοράζουν», επισημαίνει ο Jeronimo.