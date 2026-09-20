Η σχέση του υπνοθεραπευτή με την 56χρονη γιατρό και η φωτογραφία του τραγουδιστή που του εστάλη ερευνώνται σχολαστικά από τις Αρχές.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και τον ρόλο ενός υπνοθεραπευτή, τα ηλεκτρονικά ίχνη του οποίου φέρεται να συνδέονται με την 56χρονη γιατρό που ερευνάται για την υπόθεση.

Πρόκειται για τον Νάσο Κομιανό, ο οποίος παρουσιάζει τον εαυτό του ως υπνοθεραπευτή και «αναδρομέα θεραπευτή». Το όνομά του μπήκε στην έρευνα, σύμφωνα με το MEGA, όταν εντοπίστηκε ότι η γιατρός του Κολωνακίου είχε επικοινωνήσει μαζί του και του είχε αποστείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την παραμονή του στο ιατρείο.

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Η σχέση με τη γιατρό

Ο ίδιος ο κ. Κομιανός έχει επιβεβαιώσει ότι διατηρούσε επαγγελματική σχέση με τη γιατρό. Όπως έχει δηλώσει, συνεργάζονταν και εκείνη του παρέπεμπε πελάτες.

Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο, όπου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έλαβε το ιστορικό του. Φέρεται μάλιστα να είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση μεταξύ τους μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Ο υπνοθεραπευτής έχει υπογραμμίσει δημοσίως ότι δεν είναι γιατρός και ότι δεν έχει ιατρική ιδιότητα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, η επαγγελματική του ιδιότητα αφορά την υπνοθεραπεία και την αναδρομική θεραπεία, για τις οποίες, όπως υποστηρίζει, διαθέτει σχετικές πιστοποιήσεις.

Η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει αποκτήσει η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να του έστειλε η γιατρός.

Η εικόνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δείχνει τον τραγουδιστή ενώ βρισκόταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η αποστολή της φωτογραφίας και ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία αποτελούν στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται μεταξύ άλλων το πότε πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, πότε παρουσιάστηκε η επιπλοκή και ποιες ενέργειες ακολούθησαν.

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

Ο κ. Κομιανός έχει ήδη βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, ενώ η μαρτυρία του θεωρείται σημαντική για την έρευνα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, καλείται να δώσει απαντήσεις για την επικοινωνία του με τη γιατρό, τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και όσα γνωρίζει σχετικά με τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο ίδιος, πάντως, έχει αποφύγει να αποκαλύψει δημόσια το περιεχόμενο της κατάθεσής του, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα πρέπει πρώτα να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα, με την εξέταση των ψηφιακών ευρημάτων, των επικοινωνιών, των προσώπων που συνδέονται με το ιατρείο και των συνθηκών υπό τις οποίες επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν συνολικά τα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.