Μπορεί πράγματι ο καφές να δώσει έξτρα «boost» πριν την προπόνηση;

Ένα φλιτζάνι καφέ πριν από την προπόνηση δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή συνήθεια για όσους χρειάζονται ένα πρωινό «ξύπνημα». Η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει την απόδοση κατά την άσκηση, προσφέροντας μεγαλύτερη εγρήγορση και βοηθώντας ορισμένους ανθρώπους να διαχειριστούν καλύτερα την κόπωση.

Η καφεΐνη δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να μειώσει την αίσθηση της κόπωσης. Έτσι, η άσκηση ενδέχεται να φαίνεται πιο διαχειρίσιμη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προπόνηση μεγαλύτερης διάρκειας ή έντασης. Για αυτόν τον λόγο, ο καφές έχει γίνει μια απλή εναλλακτική σε πιο σύνθετα προϊόντα που χρησιμοποιούνται πριν από τη γυμναστική.

Περισσότερη ενέργεια και αντοχή

Παράλληλα, η καφεΐνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες που απαιτούν αντοχή ή επαναλαμβανόμενη έντονη προσπάθεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς παίζουν ρόλο η ευαισθησία στην καφεΐνη, η συνήθεια κατανάλωσης καφέ και ο τύπος της άσκησης.

Για αρκετούς ανθρώπους, η κατανάλωση καφεΐνης περίπου 30-60 λεπτά πριν από την προπόνηση μπορεί να είναι ένα χρονικό πλαίσιο που ταιριάζει καλά στη δράση της.

Δεν είναι μόνο η σωματική απόδοση που μπορεί να επηρεαστεί. Η καφεΐνη αυξάνει την εγρήγορση και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε προπονήσεις που απαιτούν σωστή τεχνική, συντονισμό και διαρκή προσοχή στις κινήσεις.

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Τι γίνεται με την καύση λίπους;

Η καφεΐνη έχει συσχετιστεί με αυξημένη κινητοποίηση λιπαρών οξέων και μεγαλύτερη οξείδωση λίπους κατά την άσκηση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καφές από μόνος του οδηγεί σε απώλεια βάρους.

Η διαχείριση του σωματικού βάρους εξαρτάται συνολικά από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τον ύπνο και το ενεργειακό ισοζύγιο.

Πόσος καφές είναι αρκετός;

Δεν χρειάζεται υπερβολή. Ένας απλός καφές μπορεί να είναι αρκετός για να αξιοποιηθεί η επίδραση της καφεΐνης, ενώ η ποσότητα που χρειάζεται διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όσοι δεν έχουν συνηθίσει την καφεΐνη μπορούν να ξεκινήσουν με μικρότερη ποσότητα και να παρατηρήσουν πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός τους.

Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, σιροπιών και άλλων πρόσθετων, ειδικά όταν ο στόχος είναι ένας πιο ελαφρύς καφές πριν από την άσκηση.

Νερό και σωστή προετοιμασία

Ο καφές δεν αντικαθιστά την ενυδάτωση. Η κατανάλωση νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της προπόνησης, παραμένει σημαντική. Επίσης, η καφεΐνη αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σε άτομα που είναι ευαίσθητα σε αυτήν. Και ο καλός ύπνος αποτελεί βασικό κομμάτι της αποκατάστασης μετά την άσκηση.

Ο καφές πριν από τη γυμναστική μπορεί να αποτελέσει ένα απλό εργαλείο για περισσότερη εγρήγορση, καλύτερη αίσθηση ενέργειας και ενδεχομένως βελτιωμένη απόδοση. Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές. Ένας απλός καφές, σωστή ενυδάτωση και μια προπόνηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σώματος μπορούν να αποτελέσουν μια πιο ουσιαστική βάση για σταθερή άσκηση.