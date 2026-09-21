Η επιστροφή στη ρουτίνα του Σεπτεμβρίου φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ταπεράκι για το γραφείο, το σχολείο ή τη δουλειά. Το καθημερινό lunch box, ωστόσο, δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε ένα ακόμη σάντουιτς ή στα περισσεύματα της προηγούμενης ημέρας.

Όπως επισημαίνει πρόσφατο δημοσίευμα του The Guardian, υπάρχουν αρκετές εύκολες και δημιουργικές επιλογές που μπορούν να κάνουν το γεύμα εκτός σπιτιού πιο ενδιαφέρον, χωρίς να απαιτούν πολύπλοκη προετοιμασία.

Αλμυρά muffins αντί για το κλασικό σάντουιτς

Μια διαφορετική πρόταση είναι τα αλμυρά muffins με κολοκύθι, ελιές και χαλούμι. Πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να ετοιμαστεί από πριν, να μεταφερθεί εύκολα και να καταναλωθεί τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικες.

Ένα ακόμη πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να μπουν στην κατάψυξη, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα για τις ημέρες που ο χρόνος για μαγείρεμα είναι περιορισμένος. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με μια σούπα, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα για τις κρύες ημέρες του φθινοπώρου.

Το lunch box γίνεται… bento

Μια δεύτερη λύση είναι τα bento boxes, που δίνουν τη δυνατότητα να χωριστεί το γεύμα σε μικρές διαφορετικές μερίδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ρύζι, λαχανικά, τυρί, φρούτα ή άλλες μικρές μπουκιές μπορούν να συνδυαστούν στο ίδιο κουτί, δημιουργώντας ένα γεύμα με ποικιλία και διαφορετικές υφές.

Η λογική του bento είναι ιδιαίτερα πρακτική και για τα παιδιά, καθώς οι μικρές ξεχωριστές μερίδες κάνουν το γεύμα πιο παιχνιδιάρικο. Ακόμη και απλά τρόφιμα, όπως βραστό αυγό, τυρί, μήλο ή αλλαντικό, μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό ενδιαφέρον όταν τοποθετούνται σε ξεχωριστές θήκες.

Για όσους θέλουν κάτι ζεστό

Όταν ο καιρός αρχίζει να δροσίζει, το θερμός μπορεί να γίνει ξανά πολύτιμος σύμμαχος. Μια σούπα λαχανικών, ένα minestrone ή ένα πιάτο με όσπρια και ζυμαρικά μπορούν να μεταφερθούν σε θερμός και να καταναλωθούν αργότερα.

Μια ακόμη ιδέα είναι το pav bhaji, ένα πιάτο με πικάντικα λαχανικά που μπορεί να διατηρηθεί ζεστό και να σερβιριστεί με ψωμάκι την ώρα του γεύματος.

Το ταπεράκι δεν χρειάζεται να είναι βαρετό

Η βασική ιδέα είναι ότι το γεύμα που παίρνουμε μαζί μας δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκο ούτε μονότονο. Με λίγη προετοιμασία μπορούν να δημιουργηθούν επιλογές που είναι πρακτικές στη μεταφορά και ταυτόχρονα αρκετά διαφορετικές, ώστε να μην καταλήγουμε καθημερινά στο ίδιο φαγητό.

Tο lunch box μπορεί λοιπόν να γίνει μια ευκαιρία για μεγαλύτερη ποικιλία στην καθημερινή διατροφή.