Μόλις 7.000 ρομπότ πωλήθηκαν παγκοσμίως το 2025 – Οι πωλήσεις παραμένουν ακόμη περιορισμένες, την ώρα που οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς.

Περίπου 7.000 ανθρωποειδή ρομπότ πωλήθηκαν παγκοσμίως πέρυσι για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής (IFR). Ο σχετικά μικρός αυτός αριθμός έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις για μια έκρηξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά βιομηχανικών ρομπότ στον κόσμο, η οποία τον περασμένο μήνα παρουσίασε ανθρωποειδή ρομπότ να τρέχουν και να πυγμαχούν στους δικούς της αγώνες ρομπότ.

Για να χαρακτηριστεί ένα ρομπότ ως ανθρωποειδές σύμφωνα με τα κριτήρια της IFR, πρέπει να έχει εμφάνιση που μοιάζει με ανθρώπινη και να λειτουργεί αυτόνομα σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για ανθρώπους. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πόδια.

Τα στοιχεία της IFR, τα οποία εξετάστηκαν από το Reuters πριν από τη δημοσίευσή τους, αποτελούν ένα από τα πρώτα μέτρα σε επίπεδο ολόκληρου του κλάδου για μια τεχνολογία που προσελκύει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και παράγει εντυπωσιακές επιδείξεις δυνατοτήτων σύμφωνα με το streetinsider.com.

Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρωποειδών παραμένει «ένα κλάσμα» του συνολικού πληθυσμού ρομπότ παγκοσμίως, δήλωσε στο Reuters η Susanne Bieller, γενική γραμματέας της IFR, με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Αυτό συγκρίνεται με περίπου 542.000 συμβατικά βιομηχανικά ρομπότ που εγκαταστάθηκαν το 2024 και άλλα περίπου 199.000 ρομπότ υπηρεσιών που πωλήθηκαν εκείνη τη χρονιά για χρήση στις μεταφορές, τη φιλοξενία και τον καθαρισμό. Τα στοιχεία για τα βιομηχανικά και τα ρομπότ υπηρεσιών του 2025 θα δημοσιευθούν στις 24 Σεπτεμβρίου.

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Η Bieller δήλωσε ότι, μεταξύ των ανθρωποειδών που πωλήθηκαν το 2025, πολλά δεν εκτελούσαν παραγωγική εργασία, αλλά αγοράστηκαν από ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες που τα χρησιμοποιούν για τη δημιουργία δεδομένων με στόχο τη βελτίωση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αποτελούν βασικούς πρώιμους χρήστες, πραγματοποιούν πιλοτικές δοκιμές με «μονοψήφιο ή μερικές φορές διψήφιο αριθμό ρομπότ» στα εργοστάσιά τους, δήλωσε η Bieller. Η IFR συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για τη ρομποτική εδώ και τρεις δεκαετίες και ξεκίνησε για πρώτη φορά να συλλέγει δεδομένα για τα ανθρωποειδή, παράλληλα με τα πολύ μεγαλύτερα στοιχεία που αφορούν τα βιομηχανικά ρομπότ και τα ρομπότ υπηρεσιών.

Η Bank of America Global Research εκτιμά ότι 90.000 ανθρωποειδή ρομπότ θα αποσταλούν φέτος και 1,2 εκατομμύρια έως το 2030. Η καταγραφή της IFR βασίζεται σε στοιχεία από προμηθευτές και εθνικές ενώσεις του κλάδου και εξαιρεί τα ανθρωποειδή ρομπότ καταναλωτικής και στρατιωτικής χρήσης, ενώ τα ιατρικά ρομπότ κατατάσσονται ξεχωριστά.