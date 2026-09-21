Χαμηλά ποσοστά καταγράφει το ενδεχόμενο της τρίτης ευκαιρίας για την κυβέρνηση (25%) σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα την ΕΛΑΣ και τρίτο το ΠΑΣΟΚ δίνει η δημοσκόπηση της Alco, που παρουσίασε ο Alpha, με τη ΔΕΘ να μην αφήνει κανένα αποτύπωμα στους πολίτες.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό της τάξης του 24,3%, ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,4%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 11,1%, ενώ στην 4η θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με πτώση από το 6,7% στο 6,4. Το ΚΚΕ βρίσκεται στην 5η θέση με ποσοστό 6,2% από 6,4%. Στο 3,5% με ελαφρά αύξηση ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας ενώ 2,6% καταγράφει το ΜέΡΑ25.

Στα σημαντικά των ευρημάτων της δημοσκόπησης είναι η έστω και μικρή άνοδος μετά από μήνες για τον ΣΥΡΙΖΑ και η πολύ μεγάλη πτώση στην «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία χάνει το 60% της εκλογικής της επιρροής και «πέφτει» από το 7,8% στο 3,1%.

Στα σημαντικά στοιχεία είναι και ο υπερδιπλασιασμός του ποσοστού που λέει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα. Αυτό προέρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και των Σπαρτιατών του 2023, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό το ποσοστό αποτελεί τη δεξαμενή του Ηλία Κασιδιάρη και του Αντώνη Σαμαρά.

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Αλλαγή διακυβέρνησης θέλει το 67%, ποσοστό που συσπειρώνει όλη την αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο της τρίτης ευκαιρίας είναι πολύ χαμηλό με ποσοστό μόλις στο 25% ενώ το 8%, που δεν ξέρει/δεν απαντά, περιλαμβάνει πολλούς πρώην ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το στοίχημα για να πείσει ξανά τους ψηφοφόρους.

Καμία ικανοποίηση

Η δυσαρέσκεια μεγαλώνει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco. Η προσπάθεια για στροφή στην καθημερινότητα και η εμφάνιση έργου για τον πολίτη από πλευράς κυβέρνησης, δεν έχει αποδώσει. Τα ποσοστά ικανοποίησης δείχνουν πως το 58% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης, το ποσοστό σε αύξηση σε σχέση με το 55% του Ιουνίου. Λίγο απαντά το 21% ενώ πολύ ή αρκετά απατά το 20%. Το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι από το 21% να δει πόσους θα πείσει να την ψηφίσουν έστω γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από πλευράς αντιπολίτευσης.

Καμία ενσυναίσθηση

Τα στοιχεία της δημοσκόπησης δείχνουν το υπόβαθρο για ψήφο αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Καμία ενσυναίσθηση ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση.

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22% ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4% και με 2% ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Στο 1% βρίσκονται οι Δούρου, Νατσιός, Λατινοπούλου, Καρυστιανού ενώ με σαρωτικό 27% επικρατεί ο κανένας.

Εικόνα στη ΔΕΘ

Συγκριτικά περισσότερο ωφελημένο μετά τη ΔΕΘ φαίνεται πως είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ κοντά στα εκλογικά τους ποσοστά βρίσκονται οι πολιτικοί αρχηγοί μετά τη ΔΕΘ. Επίσης ένας στους δύο ερωτηθέντες ωστόσο απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο πρόγραμμα.

Αποτύπωση της απογοήτευσης. Το ποσοστό αξιοπιστίας που καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Alco, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μεγαλύτερο από τα ποσοστά που καταγράφει η ΝΔ στο 27% ενώ 14,5% συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας και 12,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σαρώνει με 40% ο κανένας.

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Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, υπήρχε μεγαλύτερη προσδοκία από τον κόσμο, που όμως δεν επιβεβαιώθηκε από τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ. Το 48% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, δεν θα ωφελήσουν καθόλου την οικογένειά του ή τον ίδιο ενώ το 34% απαντά λίγο. Μόλις το 11% απάντησε ότι θεωρεί πως θα ωφεληθεί αρκετά και 2% πολύ.

Φάκελος ακρίβεια

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ποσοστό της τάξης του 77% (λίγο και καθόλου) δείχνει ότι το μέτρο για την μείωση της τιμής σε πάνω από 1.700 κωδικούς δεν τιθασεύει την ακρίβεια ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το 7% και 2% των ερωτηθέντων.

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