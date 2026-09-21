Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου - Πλήθος συλλογικοτήτων δίνει το παρών στην καθιερωμένη πορεία στην μνήμη του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τα οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και ως Zackie Oh. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τη Γλάδστωνος, στο σημείο όπου σαν σήμερα το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος τραυματίστηκε θανάσιμα. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα «8 χρόνια μετά, ακόμα στον δρόμο», έπειτα από κάλεσμα της ομάδας Justice for Zak/Zackie. Οι συμμετέχοντες κρατούν πανό και πλακάτ με μηνύματα στη μνήμη του Ζακ, ενώ από την προσυγκέντρωση στη Γλάδστωνος ξεκίνησε η πορεία προς το κέντρο.

Η ανακοίνωση της Justice for Zak/Zackie

Στο κάλεσμά της για τη σημερινή κινητοποίηση, η ομάδα Justice for Zak/Zackie αναφέρεται στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου και στα ζητήματα που, όπως σημειώνει, εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και άλλων κοινωνικών ομάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

« Οκτώ χρόνια χωρίς τον Ζακ. Χωρίς τη Zackie. Χωρίς το γέλιο, την τρυφερότητα, την πολιτική οξυδέρκεια, την οργή, τη λάμψη. Χωρίς έναν άνθρωπο που αρνήθηκε να μικρύνει για να χωρέσει στις κανονικότητες των άλλων. Ο Ζακ ήταν περήφανο μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ανοιχτά οροθετικός, genderqueer, drag queen, ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που μιλούσε για όσα άλλοι ήθελαν να μείνουν στη σιωπή. Για τον HIV και το στίγμα, για το φύλο και την ελευθερία, για τον ρατσισμό, την ομοφοβία, την πατριαρχία, τον κοινωνικό εκφασισμό. Για το δικαίωμα να υπάρχεις χωρίς να απολογείσαι για το σώμα σου, την επιθυμία σου, την ταυτότητά σου, την ευαλωτότητά σου. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του: Το να συνεχίζεις να περπατάς. Οκτώ χρόνια μετά, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε κερδίσει ορατότητα, αλλά όχι ασφάλεια· δικαιώματα, αλλά όχι ισότητα. Έχουμε βρει λέξεις, αλλά όχι πάντα τον χώρο για να υπάρξουμε. Η τρανσφοβία, η ομοφοβία και η πατριαρχία συνεχίζουν να δολοφονούν. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συνεχίζουν να στοχοποιούν. Οι φτωχές, οι μετανάστριες, οι τρανς άνθρωποι, οι σεξεργάτριες, τα ανάπηρα σώματα, τα οροθετικά άτομα, όσα, όσες και όσοι χρησιμοποιούν ουσίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως ζωές δεύτερης κατηγορίας. Οι πόλεμοι, η γενοκτονική βία, η προσφυγιά και η αποικιοκρατία συνεχίζουν να μας θυμίζουν καθημερινά πόσο άνισα μοιράζεται η αξία της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία αν δεν είναι ελευθερία για όλες.

Δεν υπάρχει queer απελευθέρωση χωρίς αντιρατσισμό. Δεν υπάρχει φεμινισμός χωρίς τρανς συμπερίληψη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ασφάλεια όταν η αστυνομική βία παρουσιάζεται ως κανονικότητα. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς την αναγνώριση ότι κάθε σώμα έχει δικαίωμα να υπάρχει. Και οκτώ χρόνια μετά, η δικαιοσύνη δεν στάθηκε στο ύψος της. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επίθεση στη Γλάδστωνος αθωώθηκαν. Οι δύο ιδιώτες κρίθηκαν ένοχοι σε δεύτερο βαθμό για θανατηφόρα σωματική βλάβη και όχι για ανθρωποκτονία, και καταδικάστηκαν σε ποινές πέντε και έξι ετών. Η δικαιοσύνη μπορεί να εξέδωσε αποφάσεις. Για εμάς, όμως, δεν στάθηκε στο ύψος της ζωής που χάθηκε, ούτε της βίας που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μιας ολόκληρης πόλης.

Γιατί δικαιοσύνη δεν είναι μόνο μια καταδίκη. Δικαιοσύνη είναι να αναγνωρίζεται η αξία μιας ζωής. Να αναγνωρίζεται η βία που ασκήθηκε πάνω της. Να μην αθωώνονται εκείνοι που είχαν καθήκον να προστατεύσουν. Να μην αντιμετωπίζεται με επιείκεια η βία που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου. Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.

Ο Αθανάσιος Χορταριάς, καταδικασμένος σε έξι χρόνια κάθειρξη, παραμένει στη φυλακή, όμως το ενδεχόμενο αποφυλάκισής του μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και κάθε φορά που ανοίγει ξανά αυτή η συζήτηση, θυμόμαστε κάτι απλό: Ο Ζακ δεν μπορεί να ζητήσει πίσω τη ζωή του. Δεν μπορεί να ξαναπερπατήσει στη Γλάδστωνος. Δεν μπορεί να ξαναφορέσει τα ρούχα του, να κάνει drag, να γελάσει με τους φίλους του, να ερωτευτεί, να γράψει, να θυμώσει, να μας μιλήσει, να μεγαλώσει. Εμείς μπορούμε. Και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε.

Οκτώ χρόνια μετά, δεν κάνουμε μνημόσυνο. Κατεβαίνουμε στον δρόμο. Κοιτάμε γύρω μας και αναγνωρίζουμε όλα όσα ο Ζακ πολέμησε όσο ζούσε και όλα όσα συνεχίζουν να κάνουν τις ζωές κάποιων ανθρώπων πιο δύσκολες, πιο επισφαλείς, πιο αναλώσιμες. Κατεβαίνουμε στον δρόμο για τον Ζακ. Για τη Zackie. Για όλες τις ζωές που μας είπαν πως αξίζουν λιγότερο.».

Το μήνυμα της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Οκτώ. Ο χρόνος τρέχει σαν ξέφρενη καταιγίδα κι εσύ μεγαλώνεις στο μυαλό μας σαν έμβρυο στην κοιλιά της μαμάς του. Μετράμε γενέθλια και θανάτους το ένα μετά το άλλο. Προσπαθούμε να αναστήσουμε τη μνήμη μας και να σβήσουμε τις τραυματικές εμπειρίες μας. Προσπαθούμε να θυμηθούμε για να ξεχάσουμε. Πώς να ξεχάσουμε; Πώς γίνεται να ξεχάσουμε όταν το μίσος καραδοκεί και μας κυνηγά ακόμα, με προσωπεία, με ανθρώπινες μορφές μέσα κι έξω από κάγκελα; Και επιβεβαιώνεται η πίστη μας ότι ήταν ένα έγκλημα μίσους, μια θανατηφόρα έκφραση ρατσισμού, εκδίκησης, ισχύος, απανθρωπιάς, ένα σάπιο κομμάτι της κοινωνίας που τρέφεται με αίμα και ανθρώπινη σάρκα. Αν ζούσε σήμερα ο Ζακ, θα μας φώναζε ξανά και ξανά: «Μην κλείνετε τα μάτια. Κοιτάξτε γύρω σας, απλώστε τα χέρια και βοηθήστε τους εαυτούς σας βοηθώντας τους άλλους.

Εσείς θα φτιάξετε τον κόσμο σας, όχι οι πολιτικοί, όχι οι πλούσιοι, όχι οι δυνατοί». Σήμερα, όσοι θα περπατήσετε στην πορεία μνήμης για τον Ζακ, αλλά και όσοι κάνουμε τη διαδρομή νοερά, πείτε δυνατά: όχι άλλα θύματα μίσους, όχι άλλα θύματα γυναικοκτονιών, όχι άλλα θύματα πολέμων, όχι άλλα θύματα. Κι όταν φτάσετε στο αιματοβαμμένο πεζοδρόμιο της Γλάδστωνος, εκεί που το παιδί μου πήρε την τελευταία του ανάσα, ας υποσχεθούμε όλοι μαζί ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ άνθρωπο αβοήθητο κι ανυπεράσπιστο, θα αντιδρούμε σε κάθε μισανθρωπικό σχόλιο ή πράξη, θα κρατήσουμε ψηλά την ανθρώπινη ζωή, το δικαίωμα της ελεύθερης ύπαρξης και των ατομικών επιλογών, το δικαίωμα στην ευημερία και τη χαρά. Ας πάρουμε λίγο από το φως του Ζακ και της Ζακί κι ας φωτίσουμε τα σκοτάδια τους. Οι δικοί μας νεκροί φεγγοβολούν και μέσα από τους τάφους τους. Αυτοί ζουν στο σκοτάδι ακόμα και κάτω από τον πιο φωτεινό πολυέλαιο.

{https://www.facebook.com/justice4ZakZackie/posts/pfbid02jU6D6QEoH46YezRTy8VGyQjmECzZjTgwr3HsSdgyFMZiocQ3QHoWs6kexvk3pP3fl}