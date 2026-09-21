Δεν ήξερε, δεν ρώταγε;

Δυο φορές εκλεγμένος βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ (2019, 2023) και έχοντας κάνει μια στάση στο κόμμα Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης εντάχθηκε στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει αφομοιώσει το βασικό: Η Χ. Τρικούπη απαγορεύει κάθε δήλωση ή υπαινιγμό για συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός όχι μόνο τάχθηκε υπέρ των προοδευτικών συγκλίσεων αλλά έμπλεξε μέχρι και την Πλεύση Ελευθερίας! Οτι αναγκάστηκε να ανακαλέσει εκ των υστέρων απλώς τον εξέθεσε ακόμη περισσότερο ως γκαφατζή.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ γίνεται σούσουρο και λέγονται διάφορα στο παρασκήνιο για την ποιότητα της διεύρυνσης που επιχειρείται. Η μουρμούρα τρέφεται και από το γεγονός ότι η Κέρκυρα είναι τριεδρική εκλογική περιφέρεια και, επομένως, ένας θα εκλεγεί από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο Αλ. Αυλωνίτης θα μονομαχήσει με τον Δημήτρη Μπιάγκη, Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, οποίος έχει και επιρροή και συμπάθειες - λόγω θέσης και επετηρίδας.

Α.