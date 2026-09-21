Οι Αρχές εξετάζουν αν το γκράφιτι προάγει την οπαδική βία.

Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας βρίσκεται ένα γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε πρόσφατα σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ.Βικελίδης», στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτελεί την έδρα του Άρη.

Αναρτήσεις που έγιναν στα social media έφτασαν μέχρι και το γραφείο του εισαγγελέα και διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί έαν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Δείτε το αμφιλεγόμενο γκράφιτι