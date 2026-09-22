Επτά από τις μαχαιριές στην πλάτη της 25χρονης που έπεσε νεκρή στη νέα γυναικοκτονία.

Την αγριότητα της δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκε η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα καταδεικνύουν τα ευρήματα της νεκροψίας- νεκροτομής στο θύμα της νέας γυναικοκτονίας.

Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη δείχνουν ότι προσπάθησε να αμυνθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα ευρήματα της νεκροψίας- νεκροτομής από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη.

Οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχηλο- με το μαχαίρι μήκους 7,5 εκατοστών- ήταν οι θανάσιμες, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της κατάφερε επίσης επτά μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης πρώην συντρόφου του θα απολογηθεί την Πέμπτη. Εισαγγελέας μετέβη στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται ο 27χρονος μετά τον αυτοτραυματισμό του με το μαχαίρι με το οποίο σκότωσε την 25χρονη και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβιάσεις του νομού περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς είχε στην κατοχή του ηρεμιστικά χάπια.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί. Επίσης, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο, λόγω οικονομικής αδυναμίας.

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ηγουμενίτσα

Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ηγουμενίτσα, μετά τη νέα γυναικοκτονία. «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», «Η πατριαρχία δεν θολώνει, σκοτώνει», «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει», ήταν μερικά από τα μηνύματα στα πλακάτ και τα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI