Ο Γιόργκεν Φένεκ είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός πίσω από τη δολοφονία της Γκαλίζα στη Μάλτα το 2017.

Έφεση κατά δικαστικής απόφασης που έκρινε αθώωο επιχειρηματία που κατηγορούταν για συνέργεια και εγκληματική οργάνωση στον φόνο της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια άσκησε ο γενικός εισαγγελέας της Μάλτας.

Η Καρουάνα Γκαλίζια έχασε τη ζωή της από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της την ώρα που έφευγε από το σπίτι της το 2017. Αν και οι φυσικοί αυτουργοί που τοποθέτησαν τη βόμβα εκτίουν ποινές φυλάκισης, ο ιθύνων νους της δολοφονίας, ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ, απαλλάχθηκε τον Σεπτέμβριομε ψήφους 8-1, έπειτα από δίκη δύο μηνών.

Η ετυμηγορία είχε προκαλέσει σοκ στη νησιωτική χώρα και έφερε κύμα διαδηλώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το που βασίστηκε η έφεση, όμως αυτή περιορίζεται συνήθωσς σε νομικά σημεία.

Ο ποινικός κώδικας της Μάλτας επιτρέπει στο εφετείο του κακουργιοδικείου να διατάξει επανάληψη της δίκης αν θεωρήσει ότι το απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης.

{https://x.com/malteseherald/status/2100283715649700065}

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Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις ένορκοι, ένας εφεδρικός ένορκος και σύζυγος ενός ενόρκου που ενεπλάκησαν στη δίκη συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν βάσει αναρτήσεων που φέρονταν να έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με υποψίες ότι ένορκος είχε πρόσβαση σε τηλέφωνο ενώ το σώμα των ενόρκων είχε αποσυρθει για να εκδώσει κρίση.

Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η δολοφονία της Καρουάνα Γκαλίζια πριν από εννέα χρόνια προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη και πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Μάλτα στρέφοντας την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημά της.

{https://x.com/StefSimanowitz/status/2100494277490929670}

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν πως ο Φένεκ, κληρονόμος μια αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και καζίνο, ήθελε νεκρή την Καρουάνα Γκαλίζια επειδή επρόκειτο να αποκαλύψει πληροφορίες για τις επιχειρηματικές συναλλαγές του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.