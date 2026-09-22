Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συναντήθηκαν για τρεις ώρες.

Από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε ξανά με αφανισμό του Ιράν, από την άλλη αντιπροσωπείες της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης συναντήθηκαν την Τρίτη.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για τρεις ώρες και «πήγε πολύ καλά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, σε δηλώσεις που έκανε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Πιστεύω ότι θα επιτευχθεί ένας διακανονισμός», είπε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θέλουν να μιλήσουν μαζί μας. Μίλησαν μαζί μας ακόμα και σήμερα. Μιλάνε μαζί μας και η σχέση αναπτύσσεται», υποστήριξε, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για τη σημερινή συνάντηση. «Αλλά δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν ένα πυρηνικό όπλο και το καταλαβαίνουν αυτό», πρόσθεσε.

«Ανοιχτός» ο Τραμπ σε συνάντηση με Ιρανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει σε συμβούλους του ότι θα ήθελε να οριστεί μια συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, «εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες». Αυτό ανέφερε νωρίτερα στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος, που έχει γνώση του θέματος.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες αναφορικά με το αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη χαίρουν της εμπιστοσύνης του ανώτατου ηγέτη της χώρας τους, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Επιπλέον, δεν είναι σαφές εάν οι Ιρανοί είναι επίσης πρόθυμοι να κάνουν μια τέτοια συνάντηση. Στην ιρανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

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Οι απειλές Τραμπ για αφανισμό του Ιράν

Πριν ανακοινώσει τη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν με αφανισμό, αυτή τη φορά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Πρέπει να πάρω μια μεγάλη απόφαση. Θα γίνει μια συμφωνία με το Ιράν, που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν μια ακόμα σπουδαιότερη χώρα ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία και θα το κάνω γρήγορα, χωρίς να έχουν ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέψουν ξανά; Θα τους στείλω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και καμία ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο;», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ προέβλεψε εκ νέου ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι θα κάνουμε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα για εκείνους να μην το κάνουν. Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω για τις εκλογές, αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι δεν είμαι υποψήφιος», συμπλήρωσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2102409156112142701}

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