Στη συμφωνία υπάρχει σενάριο και για την περίπτωση ανεξαρτητοποίησης της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μέτε Φρεντέρικσεν και ο Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν υπέγραψαν τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Θα έχουμε φοβερή, ασφαλή σχέση. Ανυπομονούμε να εργαστούμε σκληρά από κοινού», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι είτε είχαν αναφερθεί σε μια τέτοια συμφωνία, είτε την ήθελαν, αλλά δεν είχε συναφθεί έως τώρα.

«Είναι φοβερό για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ. Για τη Γροιλανδία θα είναι απίστευτο», συμπλήρωσε ο Τραμπ, μιλώντας πριν «πέσουν» οι υπογραφές από τον ίδιο, την πρωθυπουργό της Δανίας και εκείνον της Γροιλανδίας.

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Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας εξέφρασε και ο Μαρκ Ρούτε. «Ξέρουμε τις απειλές που αντιμετωπίζουμε και η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και τον βόρειο Ατλαντικό είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τη βόρεια Αμερική», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

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«Η συμφωνία, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο ρόλο του ΝΑΤΟ στη διασφάλιση αυτής της κρίσιμης σημασίας περιοχής, ενισχύει τη συλλογική ασφάλειά μας και υποστηρίζει ένα πιο ασφαλές και σταθερό μέλλον για όλους μας», συμπλήρωσε.

Η υπογραφή της συμφωνίας

{https://x.com/RapidResponse47/status/2102424080586801322}

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ- Δανίας- Γροιλανδίας

Μια σημαντική νίκη για τη Δανία και τη Γροιλανδία είναι πως συμφωνία προβλέπει ρητά την «επαναβεβαίωση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» της Δανίας και ότι επισημαίνει πως ο λαός της Γροιλανδίας έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, σημειώνει ο Guardian.

Οι ΗΠΑ «θα εκσυγχρονίσουν και θα επεκτείνουν» τις δραστηριότητές τους στη Διαστημική Βάση Pituffik. Επίσης, θα δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στο Νάρσαρσουακ (όπου ήδη υπήρχε μια το ‘50) και στο Μέστερσβιγκ, «σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα συμφωνηθούν αμοιβαία από τα συμβαλλόμενα μέρη».

Επιπλέον, οι ΗΠΑ «θα δημιουργήσουν πρόσθετες ζώνες άμυνας στη Γροιλανδία και θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις» τους. Τα αμερικανικά αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν πάνω ή να προσγειώνονται σε οποιαδήποτε περιοχή της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων. Η Δανία και η Γροιλανδία συμφώνησαν «να εξετάζουν αιτήματα που αφορούν την εγκατάσταση μη επανδρωμένων στρατιωτικών υποδομών στη Γροιλανδία, εκτός των καθορισμένων ζωνών άμυνας, μέσω επισπευσμένων διαδικασιών κυβερνητικής έγκρισης».

Η συμφωνία αναφέρει ρητά ότι «δεν επιτρέπεται σε κανένα κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ να εγκαταστήσει δικές του στρατιωτικές υποδομές, επανδρωμένες ή μη, στη Γροιλανδία, ούτε να διατηρεί μόνιμη στρατιωτική παρουσία εκεί, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα συμβαλλόμενα μέρη». Εξάλλου, προβλέπεται ότι δεν θα επιτρέπεται επενδύσεις από χώρα εκτός ΝΑΤΟ «να δίνουν έλεγχο, σημαντική επιρροή ή πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες που μπορεί να συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη». Μια διάταξη που ερμηνεύεται ως προσπάθεια των ΗΠΑ να αποτρέψουν τυχόν ενδιαφέρον της Κίνας ή της Ρωσίας.

Σε άλλο σημείο προβλέπεται συνεργασία για την αντιμετώπιση της απειλής της τρομοκρατίας. Τέλος, η συμφωνία προβλέπει σενάριο για μια ανεξάρτητη Γροιλανδία. Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα θα πρέπει «να συμφωνήσει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ» και να συνεχίσει να εφαρμόζει όσα προβλέπει η συνθήκη.