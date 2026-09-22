Η Muse εμφανίζει, μάλιστα, και περισσότερους ημερήσιους ενεργούς χρήστες σε σχέση με όσους είχε το ChatGPT στο ίδιο στάδιο μετά την κυκλοφορία του.

Η τελευταία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης της Meta, η Muse, θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη επιτυχία του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νέα δεδομένα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μόλις δημοσιοποίησε ο πάροχος market intelligence Apptopia, η εφαρμογή της Muse σε κινητές συσκευές έχει κατέβει περισσότερες φορές κατά τις πρώτες 12 ημέρες στην αγορά από ό,τι το ChatGPT κατά τις 12 ημέρες μετά το ντεμπούτο του. (Τα δεδομένα αυτά συγκρίνουν μόνο τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά.)

Η Muse έχει επίσης περισσότερους ημερήσιους ενεργούς χρήστες από όσους είχε το ChatGPT εκείνη την περίοδο, διαπίστωσε η εταιρεία. Μέχρι τώρα, ήταν δύσκολο να γίνει μια απόλυτα συγκρίσιμη σύγκριση μεταξύ των δύο εφαρμογών, δεδομένου ότι είχαν ακολουθήσει διαφορετικές στρατηγικές λανσαρίσματος. Όταν το ChatGPT έφτασε στα κινητά, έγινε διαθέσιμο παγκοσμίως, αλλά μόνο στο iOS. Η Muse, από την άλλη πλευρά, είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store της Apple όσο και στο Google Play, αλλά μόνο στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Για να ευθυγραμμίσει καλύτερα τα δεδομένα για τη σύγκριση, η Apptopia εξέτασε μόνο τα δεδομένα του iOS στις ΗΠΑ και τον Καναδά και για τις δύο εφαρμογές κατά τις πρώτες 12 ημέρες από το αντίστοιχο λανσάρισμά τους. Σε αυτό το υποσύνολο των δεδομένων, η Muse έχει πλέον καταγράψει 1,8 εκατομμύρια λήψεις, έναντι 1,3 εκατομμυρίων του ChatGPT σύμφωνα με το techcrunch.com.

Συνολικά, η Muse έχει καταγράψει 2,8 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως κατά τις πρώτες 12 ημέρες, ανέφερε επίσης η εταιρεία. Η ανάπτυξή της δεν έχει ακόμη παρουσιάσει στασιμότητα. H Muse έχει ανέβει από την αρχική της θέση ως Νο. 2 συνολικά στο App Store των ΗΠΑ αμέσως μετά την κυκλοφορία της, στη Νο. 1, όπως ανέφερε την Παρασκευή το Business Insider. Αυτή η άνοδος έφερε την εφαρμογή υψηλότερα από το ChatGPT, σημείωσε το μέσο. Μια άλλη εταιρεία, η Appfigures, είχε αναφέρει τότε ότι η Muse είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο λήψεις.

Επιπλέον, τα δεδομένα της Apptopia δείχνουν ότι οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες της Muse στις ΗΠΑ είναι πλέον περισσότεροι από όσους είχε το ChatGPT στο ίδιο χρονικό σημείο μετά την κυκλοφορία του. Συγκρίνοντας μόνο τους ημερήσιους ενεργούς χρήστες των εφαρμογών κινητού στις ΗΠΑ, η Muse καταγράφει 642.000 ημερήσιους χρήστες, έναντι 231.000 για το ChatGPT εκείνη την περίοδο.

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Αξιολογώντας το γεγονός ότι η Muse είναι διαθέσιμη τόσο σε iOS όσο και σε Android, ενώ το ChatGPT κυκλοφόρησε αρχικά μόνο στο iOS, η Apptopia περιόρισε τη σύγκριση αποκλειστικά στο iOS. Ωστόσο, ακόμη και εδώ, η Muse καταγράφει υψηλότερα μεγέθη, με 359.000 ημερήσιους ενεργούς χρήστες στο iOS, παραμένοντας πάνω από τα αντίστοιχα στοιχεία του ChatGPT εκείνης της περιόδου.

Η Apptopia μπορεί να παρέχει μόνο εκτιμήσεις σχετικά με τις λήψεις και τους ενεργούς χρήστες μιας εφαρμογής και δεν έχει άμεση πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία της Meta. Ωστόσο, ακόμη και αν οι αριθμοί αυτοί είναι σωστοί μόνο σε γενικές γραμμές, δείχνουν ότι η Muse θα μπορούσε να έχει πιθανότητες να γίνει η νεότερη κορυφαία εφαρμογή της Meta.

Η Meta είχε ήδη τελειοποιήσει τη στρατηγική διασταυρούμενης προώθησης όταν λάνσαρε το Threads του Instagram, το οποίο πλέον έχει πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες, χάρη στο έντονο μάρκετινγκ και τις ενσωματώσεις στις μεγαλύτερες εφαρμογές της Meta, συμπεριλαμβανομένων του Instagram και του Facebook. Η Muse είναι πιθανό να λάβει παρόμοια ώθηση, δεδομένου ότι η εφαρμογή AI μπορεί να συνδεθεί και με τις δύο αυτές πλατφόρμες. Λειτουργεί επίσης μέσα στο WhatsApp, οπότε αυτό θα μπορούσε να της δώσει μια ακόμη ώθηση.

Παρότι η Apptopia δεν έχει ορατότητα στις προσπάθειες cross-promotion ή στις διαφημίσεις της Meta, σημείωσε ότι πάνω από το 95% των χρηστών της Muse είναι επίσης χρήστες του Facebook, ενώ το 63% είναι χρήστες του Instagram.

Η Meta, από την οποία ζητήθηκε σχόλιο, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την απήχηση της Muse κατά τα πρώτα στάδια κυκλοφορίας της.