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Για επίλυση ζητημάτων με την Ελλάδα υπό το πρίσμα της καλής γειτονίας μίλησε ο Ερντογάν από το βήμα της έδρας του ΟΗΕ.

Μήνυμα στην Ελλάδα και την Κύπρο έστειλε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Ερντογάν δήλωσε: «Στo Αιγαίo και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιθυμούμε να δούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλύονται βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η πρότασή μας για μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στην καθιέρωση κοινής βάσης», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

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Για την Κύπρο σημείωσε ότι πρέπει να τερματιστεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού.

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«Η απάνθρωπη απομόνωση που έχουν υποστεί πρέπει επιτέλους να τερματιστεί», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της».

{https://x.com/clashreport/status/2102427220538994727}

Ερντογάν: Νεκροταφείο παιδιών η Γάζα

Νωρίτερα ο Ερντογάν επέκρινε το Ισραήλ για την Γάζα και τόνισεότι έχει κάνει την περιοχή νεκροταφείο Παλαιστινίων παιδιών και έχει μετατρέψει τη Γάζα στην περιοχή με τα περισσότερα ακρωτηριασμένα παιδιά στον κόσμο.

Αναφερόμενος στον ΟΗΕ δήλωσε πως «δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει» την αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και επισήμανε ότι συνεχίζει να «αποδυναμώνεται».

Συνέχισε λέγοντας πως όσοι στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και το Σουδάν «εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στον ΟΗΕ» είναι βαθύτατα απογοητευμένοι.

«Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι κάποια μέρα όλοι θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο στη συλλογική συνείδηση ​​της ανθρωπότητας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «νοοτροπία γενοκτονίας που δεν χορταίνει τις δολοφονίες».

Αν και δεν αναφέρθηε ονομαστικά στο Ισραήλ, οι δηλώσεις του χειροκροτήθηκαν από τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους που παρευρίσκονταν στην αίθουσα.

Δείτε στο Liveblog του Dnews όσα εξελίσσονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ