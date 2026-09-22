Οι συλλήψεις έρχονται έναν χρόνο μετά τη φονική επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των επερχόμενων εορτών.

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η αστυνομία της Βρετανίας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη βόρεια Αγγλία, και πιο συγκεκριμένα στο Μάντσεστερ.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας περίπου 30 ετών, εντοπίστηκαν την Κυριακή (20/09) στο κέντρο του Μάντσεστερ, με τις έρευνες των Αρχών να εξαπλώνονται στο Σάλφορντ και το Λίβερπουλ.

«Πρόκειται για μια μακροχρόνια προληπτική έρευνα που οδήγησε στην αποτροπή αυτού που πιστεύουμε ότι είναι ένα σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Μάντσεστερ», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια ττου τμήματος αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ερευνητές δεν θεωρούν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συνεχιζόμενη απειλή. Ωστόσο, η αστυνομία του Μάντσεστερ έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των επερχόμενων εβραϊκών θρησκευτικών εορτών.

Η νέα εξέλιξη έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Εβραίοι πιστοί. Δράστης της επίθεσης ήταν, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ο οποίος είχε δηλώσει ότι έδρασε για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους.

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Η Έβανς αναγνώρισε ότι οι νέες συλλήψεις είναι πιθανό να προκαλέσουν επιπλέον ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα λόγω της περιόδου των εβραϊκών θρησκευτικών εορτών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την Αστυνομία του Γκρέιτερ Μάντσεστερ και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την προστασία της εβραϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.