Σήμερα είναι η πιο ιερή ημέρα στον Ιουδαϊσμό, το Γιομ Κιπούρ. Παραδοσιακά οι Εβραίοι νηστεύουν και περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε συναγωγή.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Κ. Στάρμερ θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης COBR στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ.

«Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=24G4pF4mXko}

Οι διασώστες παρέχουν φροντίδα σε τέσσερα άτομα με τραύματα από μαχαίρι και τραύματα που προκλήθηκαν από όχημα, σύμφωνα με την αστυνομία. «Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή όσο η αστυνομία συνεχίζει να ασχολείται με το περιστατικό», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της πόλης, Άντι Μπέρναμ, ανέφερε ότι ο «άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει» και πως πιθανόν ο «δράστης είναι νεκρός», ωστόσο «δεν έχει επιβεβαιωθεί» ακόμη. Τόνισε επίσης ότι ένας από τους τραυματίες είναι ένας σεκιουριτάς. «Φαίνεται ότι κάποια από τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τους συναδέλφους μας στην εβραϊκή κοινότητα έχουν παίξει ρόλο στο να αποτρέψουν μια χειρότερη κατάσταση», πρόσθεσε.

{https://x.com/theipaper/status/1973692295015776421}

«Πιθανό τρομοκρατικό περιστατικό»

Πηγές αναφέρουν ότι το συμβάν αντιμετωπίζεται ως «πιθανό τρομοκρατικό περιστατικό».

{https://x.com/gretamsimpson/status/1973685139281678686}

Η Αντιτρομοκρατική και η MI5 συμμετέχουν στην έρευνα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ αναφέρει ότι κηρύχθηκε η επιχείρηση «Plato», κάτι που σημαίνει ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

«Σοκαρισμένος» ο Στάρμερ

«Σοκαρισμένος» από το φρικτό περιστατικό δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, από την Κοπεγχάγη όπου βρίσκεται:

«Το γεγονός ότι αυτό έλαβε χώρα την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, το κάνει ακόμα πιο φρικτό», ανέφερε.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσοι επλήγησαν και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».