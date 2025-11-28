Κατέληξε η μία από τους δύο Εθνοφρουρούς που πυροβολήθηκαν εξ επαφής την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον. Ο δράστης είχε συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και είχε λάβει καθεστώς ειδικής προστασίας στις ΗΠΑ.

Η 20χρονη Σάρα Μπέκστρεμ υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης, ενώ το δεύτερος μέλος της Εθνοφρουράς, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, «παλεύει για τη ζωή του».

Και οι δύο πυροβολήθηκαν εξ επαφής κοντά στην Farragut Square στο κέντρο της πόλης σε ώρα αιχμής, με τις δυνάμεις καταστολής να συλλαμβάνουν στο σήμείο τον Rahmanullah Lakanwal, 29 ετών από το Αφγανιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο της Μπέκστρεμ κατά τη διάρκεια κλήσης για την Ημέρα των Ευχαριστιών με μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Σάρα Μπέκστρεμ από τη Δυτική Βιρτζίνια, μία από τους δύο Εθνοφρουρούς, ιδιαίτερα σεβαστή, νέα, υπέροχο άτομο... Μόλις κατέληξε. Δεν είναι πια μαζί μας», είπε.

Η Μπέκστρεμ είχε καταταγεί στις 26 Ιουνίου 2023 και υπηρετούσε εθελοντικά στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εορτής της Ημέρας των Ευχαριστιών, είπε η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι στο Fox News μετά το περιστατικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως όταν δέχθηκαν τα πυρά, οι δύο στρατιώτες βρίσκονταν σε περιπολία σε πολυσύχναστο σημείο.

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες φρουρούν την πρωτεύουσα της χώρας από τον Αύγουστο, όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις προκειμένου να πατάξει την εγκληματικότητα.

Η Μπέκστρεμ και ο Γουλφ ήταν μεταξύ εκείνων που αναπτύχθηκαν τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε η Εθνική Φρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια στο BBC News.

Το σημείο της επίθεσης, μόλις λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, σήμαινε ότι αρκετοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου βρέθηκαν γρήγορα επί τόπου για να περιθάλψουν τα δύο θύματα και να συλλάβουν τον ένοπλο.

Ο ύποπτος πυροβολήθηκε τέσσερις φορές κατά τη σύλληψή του, παραδέχτηκαν πηγές επιβολής του νόμου στο CBS News. Η γενική εισαγγελέας είπε στο Fox News την Πέμπτη ότι το γραφείο της θα ζητήσει την εσχάτη των ποινών εναντίον του υπόπτου, χαρακτηρίζοντάς τον ένα από τα «τέρατα που δεν έπρεπε να είναι στη χώρα μας».

Συνεργάτης των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν ο δράστης

Ο κύριος Rahmanullah Lakanwal φέρεται ότι ήρθε στις ΗΠΑ μέσω ενός προγράμματος ονόματι «Operation Allies Welcome», που προσέφερε ειδικό καθεστώς προστασίας σε Αφγανούς μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από την χώρα.

Σύμφωνα με ένα πρώην στρατιωτικό διοικητή που υπηρετούσε δίπλα του, ο 29χρονος είχε βοηθήσει στη φύλαξη των αμερικανικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το 2021 καθώς χιλιάδες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν πριν οι Ταλιμπάν αναλάβουν την εξουσία.

Ο ύποπτος είχε στρατολογηθεί σε μονάδα του Kandahar Strike Force. Η μονάδα του ήταν γνωστή τοπικά ως Scorpion Forces, λειτουργώντας αρχικά υπό τη CIA αλλά τελικά για την αφγανικη υπηρεσία πληροφοριών.

Ολόκληρη η μονάδα του μεταφέρθηκε από το Κανταχάρ στην Καμπούλ πέντε ημέρες πριν οι Ταλιμπάν μπουν στην πρωτεύουσα. Συνεχίσαν να φυλούν το αεροδρόμιο για άλλες έξι ημέρες, πριν και αυτοί εκκενωθούν προς τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος υπέβαλε αίτημα ασύλου το 2024 - η οποία και εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος.

Την Πέμπτη ο Τζόζεφ Εντλοου είπε ότι ο πρόεδρος του ζήτησε να διεξαγάγει «μια πλήρη, αυστηρή επανεξέταση κάθε Πράσινης Κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα ανησυχίας».

Όταν ρωτήθηκε από το BBC ποιες χώρες βρίσκονται στη λίστα, η υπηρεσία παρέπεμψε σε μια προκήρυξη του Λευκού Οίκου του Ιουνίου που περιελάμβανε το Αφγανιστάν, την Κούβα, την Αϊτή, το Ιράν, τη Σομαλία και τη Βενεζουέλα.