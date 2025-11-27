Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε πως, έπειτα από την επίθεση, ο πρόεδρος Τραμπ του ζήτησε να στείλει 500 επιπλέον μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση αφού δέχθηκαν πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, σε απόσταση μικρότερη των δύο οικοδομικών τετραγώνων από τον Λευκό Οίκο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ένας μοναδικός ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς από τη Δυτική Βιρτζίνια το απόγευμα της Τετάρτης, πριν ακινητοποιηθεί.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν στη Φλόριντα εκείνη την ώρα, είπε ότι ο φερόμενος δράστης ήταν υπήκοος του Αφγανιστάν που εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα διασφαλίσει πως ο ύποπτος «θα πληρώσει το πιο βαρύ δυνατό τίμημα» για «μια πράξη κακού, μια πράξη μίσους και μια πράξη τρομοκρατίας».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατονόμασε τον ύποπτο ως Ραχμανουλάχ Λακαμάλ, κάνοντας λόγο για «εγκληματία αλλοδαπό από το Αφγανιστάν». Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο 29χρονος είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο 2021.

Σημειώνεται πως δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί εισήλθαν στις ΗΠΑ υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, μετά τη χαοτική αποχώρηση των ΗΠΑ από τη χώρα υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Πρέπει τώρα να επανεξετάσουμε κάθε αλλοδαπό που έχει εισέλθει στη χώρα μας από το Αφγανιστάν επί Μπάιντεν», είπε ο Τραμπ σε ζωντανή ομιλία το βράδυ της Τετάρτης, την ώρα που η υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανακοίνωνε ότι έχει διακόψει την επεξεργασία όλων των αιτημάτων μετανάστευσης Αφγανών - εν αναμονή επανεξέτασης των πρωτοκόλλων ελέγχου.

«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, με αμφότερους να βρίσκονται τώρα σε κρίσιμη κατάσταση σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά όπως και να έχει, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», έγραψε αργότερα στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη μας Εθνοφρουρά, και όλο το Στρατό και τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου», πρόσθεσε.

Αντικρουόμενες αναφορές για την κατάσταση της υγείας των δύο Εθνοφρουρών

Σε δήλωση της Joint Task Force DC, η οποία συντονίζει τις κινήσεις της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα, ανέφερε ότι η επίθεση έγινε περίπου στις 14:15 EST (17:15 GMT) την Τετάρτη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut Square.

Όταν δέχθηκαν τα πυρά, οι δύο στρατιώτες βρίσκονταν σε περιπολία σε πολυσύχναστο σημείο.

Ο Διευθυντής του FBI Κας Πατέλ - του οποίου η υπηρεσία ηγείται της έρευνας - είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι στρατιώτες «δέχθηκαν προκλητική επίθεση σε μια φρικτή πράξη βίας», ενώ ο βοηθός Αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζεφ Κάρολ ανέφερε ότι ο ύποπτος «εμφανίστηκε από τη γωνία» και «αμέσως άρχισε να πυροβολεί με πυροβόλο όπλο».

Άλλα μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν κοντά άκουσαν τους πυροβολισμούς και αντέδρασαν, είπε. «Κατάφεραν στην πραγματικότητα να επέμβουν και να συγκρατήσουν τον ύποπτο, αφού τον πυροβόλησαν, μέχρι να φτάσει η αστυνομία».

Σημειώνεται πως ο ύποπτος δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς, ενώ δεν έγινε άμεσα σαφές ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ή το κίνητρο του δράστη.

Ο ύποπτος δεν συνεργαζόταν με τις αρχές, ανέφεραν πηγές επιβολής του νόμου στο CBS το βράδυ της Τετάρτης.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια Πάτρικ Μόρισι είπε σε ανάρτηση στο X ότι και τα δύο θύματα ήταν μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας του και είχαν καταλήξει από τα τραύματά τους. Σύντομα ωστόσο δημοσίευσε δεύτερη δήλωση που ανέφερε «αντικρουόμενες αναφορές» σχετικά με την κατάστασή τους.

Η επίθεση προκάλεσε προσωρινό «πάγωμα» της λειτουργίας του κύριου αεροδρομίου της πόλης την παραμονή της αργίας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ: Οι πτήσεις στο Ronald Reagan Washington National Airport σταμάτησαν για λίγο μετά την επίθεση.