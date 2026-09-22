Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα και οι σκέψεις τις δίπλα στη θάλασσα.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, και μέσω αυτής θέλησε να εκφράσει μερικές από τις σκέψεις της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, βρέθηκε στη θάλασσα παρέα με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις λίγο πριν από τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Το ζευγάρι, φαίνεται πως ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην κοινή τους ζωή, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνουν το χώρο του σπιτιού τους.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης η Δανάη Μπάρκα, εμφανίζεται χαλαρή να απολαμβάνει την ηρεμία που προσφέρει η θάλασσα, ενώ παράλληλα ξεδίπλωσε μερικές από τις ανησυχίες και τις επιθυμίες της.

Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Όπως έγραψε απολαμβάνει τη θάλασσα καθώς εκεί είναι που σταματούν τα άγχη και η πίεση:

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«Εδώ. Στην φύση & στην θάλασσα που όλα επανέρχονται στην πραγματική τους διάσταση.

Που τα άγχη παγώνουν γιατί απλά χαζεύεις μετρώντας κύματα, που η αγωνία σου για το πού πάει αυτός ο κόσμος εξανεμίζεται σε δευτερόλεπτα & που η ψυχή σου γεμίζει αισιοδοξία και πείσμα για να πεις με σθένος «θα ομορφύνει ο κόσμος, γιατί θα κάνουμε ό,τι περνάει απ το χέρι μας».

Ναι, ακούς μόνο δυσάρεστα αλλά συμβαίνουν και ευχάριστα τα οποία συνηθίζουμε σιγά σιγά να μην τα λαμβάνουμε υπόψιν μας, και να μένουμε ή να αναπαράγουμε μόνο τα άσχημα.

Τι λέτε να δίνουμε ίδια σημασία & στα όμορφα, όπως πιο παλιά;

Τι λέτε να ανταλλάσσουμε ωραίες κουβέντες;

Τι λέτε να κλείνουμε τα αυτιά & τα μάτια στην επανάληψη των βίαιων ειδήσεων και να πηγαίνουμε στη φύση να σκεφτόμαστε πώς θα συμβάλουμε στα ωραία που θα έρθουν;

Καλή εβδομάδα αγάπες μου».

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