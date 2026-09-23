Το επίδομα αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και προσωπικό ειδικής αγωγής, που υπηρετούν σε σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων.

Ένα οικονομικό κίνητρο για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία των Καλαβρύτων αποφάσισε να θεσπίσει ο Δήμος, με το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα τη χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ. Η απόφαση αφορά εκπαιδευτικούς που μετακινούνται στην περιοχή για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία εντός των ορίων του Δήμου Καλαβρύτων. Στόχος του μέτρου είναι, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, να υπάρξει έμπρακτη στήριξη όσων υπηρετούν στα σχολεία μιας ορεινής περιοχήςσχ, όπου το κόστος διαμονής και μετακίνησης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς.

Ποιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται το επίδομα των 100 ευρώ

Το επίδομα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε προσωπικό που υπηρετεί στην ειδική αγωγή. Δικαιούχοι μπορούν να είναι αναπληρωτές, νεοδιόριστοι με έως πέντε χρόνια υπηρεσίας και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν ιδιόκτητη κατοικία στον Δήμο Καλαβρύτων. Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 40 έως 45 άτομα, ενώ ο τελικός αριθμός θα προκύψει μετά την υποβολή των αιτήσεων και τον έλεγχο των απαραίτητων προϋποθέσεων.

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Από δημοτικούς πόρους η χρηματοδότηση

Η οικονομική ενίσχυση θα καλυφθεί αποκλειστικά από πόρους του Δήμου Καλαβρύτων και εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου να στηρίξει την παρουσία εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία τους. Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην επεξεργασία της πρότασης συμμετείχε, σύμφωνα με τον Δήμο, και ο πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας και δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κουτρουλάκης.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έδωσε έμφαση στη σημασία της στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις ορεινές περιοχές, συνδέοντας το μέτρο και με την ανάγκη να παραμένουν οι σχολικές μονάδες πλήρως στελεχωμένες.

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«Στο πλευρό των εκπαιδευτικών»

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο δήμαρχος χαρακτήρισε την απόφαση ένα μήνυμα στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. «Με τη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών, αναγνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στα παιδιά μας και στον τόπο μας και σεβόμαστε απόλυτα το έργο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.