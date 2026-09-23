Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια έως τους 24 °C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 25 με 26 °C.

Άστατος θα διατηρηθεί ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στη δυτική Στερεά. Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Πού χρειάζεται προσοχή

Έως το μεσημέρι, στα βορειοανατολικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα), τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά.

Από το βράδυ, οι βροχές θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια έως τους 24 °C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 25 με 26 °C. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 16 έως 24 °C, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 °C, ενώ στη νησιωτική χώρα, ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 26 °C στην Κρήτη και τους 27 °C στα Δωδεκάνησα.