Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων αντίστοιχων προγραμμάτων διεθνώς επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

O διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως για το 2027, σύμφωνα με την “QS Global MBA & Business Masters Rankings”.

Tα αποτελέσματα κατάταξης των ΠΜΣ του ΟΠΑ ανά κατηγορία συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική του ΟΠΑ ήταν το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία “Business Analytics” για το 2027.

Τα ΠΜΣ του ΟΠΑ στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» «Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ» και «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική» ήταν τα προγράμματα με τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης μεταξύ των Ελληνικών ομοειδών ΠΜΣ στις αντίστοιχες κατηγορίες “Management”, “Marketing”, “ΜΒΑ” και “Finance” για το 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται τα ΠΜΣ, είναι τα ακόλουθα:

Η φήμη των ΠΜΣ στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, η ερευνητική επίδραση του ακαδημαϊκού προσωπικού σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία στη Scopus και το ποσοστό των ακαδημαϊκών που κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών (thought leadership),

Οι απόψεις των εργοδοτών σχετικά με τα ΠΜΣ που επιθυμούν να προσλάβουν αποφοίτους, καθώς και το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας (employability),

Η απόδοση της επένδυσης των ΠΜΣ, καθώς και η μέση περίοδος αποπληρωμής μετά την αποφοίτηση (return on investment),

Ο αριθμός αποφοίτων των ΠΜΣ που καταγράφονται σε λίστες (πχ. Forbes) με τους κορυφαίους επαγγελματίες παγκοσμίως, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων των ΠΜΣ που δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις (Entrepreneurship & Alumni Outcomes) και

Τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΠΜΣ (Class & Faculty Diversity).

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης σχολίασε: «Η νέα διεθνής διάκριση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής μας διαδικασίας. Η παρουσία των προγραμμάτων του ΟΠΑ μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως, αλλά και η πρωτιά τους σε εθνικό επίπεδο, αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσήλωση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή αριστεία, την εξωστρέφεια και την άμεση σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, στους φοιτητές, στις φοιτήτριες καθώς και στους αποφοίτους μας, που αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές του Πανεπιστημίου στη διεθνή κοινότητα.»