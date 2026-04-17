Το νέο πλαφόν εισοδήματος για απαλλαγή διδάκτρων σε μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Καθορίστηκαν τα εισοδηματικά όρια που θα ισχύσουν για τη χορήγηση δωρεάν φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των ελληνικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές να απαλλαγούν από τα δίδακτρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα, που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της απαλλαγής, ορίστηκε:

στις 11.700 ευρώ για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα

στις 8.190 ευρώ για το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα

Τα συγκεκριμένα ποσά αντιστοιχούν στο 100% και το 70% αντίστοιχα του εθνικού διάμεσου εισοδήματος και αποτελούν το βασικό κριτήριο για την ένταξη των υποψηφίων στο καθεστώς δωρεάν φοίτησης. Για τον καθορισμό των νέων ορίων ελήφθησαν υπόψη τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, με έτος αναφοράς το 2024.

