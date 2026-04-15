Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν τη συμφωνία επανένταξης του Λονδίνου, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus.

Έξι χρόνια μετά το Brexit, η Βρετανία επιστρέφει στο πρόγραμμα το 2027. Οι Βρετανοί διέκοψαν τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2020, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ.

Το πρόγραμμα Erasmus επιτρέπει στους φοιτητές να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνοντας υποτροφία για να καλύπτουν μέρος των εξόδων τους.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι «πάνω από 100.000 άνθρωποι» θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα κατά την πρώτη χρονιά της επανεισαγωγής του. Αφορά κυρίως σε φοιτητές αλλά και μαθητευόμενους σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε ομάδες μαθητών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές και σε οργανισμούς που συνεργάζονται σε νέες, διασυνοριακές πρωτοβουλίες, ανέφερε.

Η Βρετανία πέτυχε να μειωθεί κατά 30% το ποσό που θα καταβάλει για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, ως χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Δεκέμβριο και εντάσσεται στο πλαίσιο αναζωογόνησης των σχέσεων με την ΕΕ που ανέλαβε να υλοποιήσει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αφού ανέλαβε την εξουσία, τον Ιούλιο του 2024.

Ο Στάρμερ, πρόσφατα επισήμανε πόσο σημαντική είναι η σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ, με φόντο τις οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εντάσεις στη σχέση του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον.