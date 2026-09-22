Η συμφωνία για τη Γροιλανδία, το Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και το ΑΙ μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στην Γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Η πρώτη μέρα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη είχε πολλά: ένθερμες ομιλίες, ανακοινώσεις για συμφωνίες τερματισμών πολέμων, αποχωρήσεις από την αίθουσα λόγω Ισραήλ και Κούβας, αναζήτηση λύσεων σωτηρίας για το ΑΙ και αναφορές στο Αιγαίο και την Κύπρο.

Στα πιο σημαντικά είναι η έκκληση του Μακρόν για να μπει τέλος στα «δύο μέρα και δύο σταθμά» στην έννοια της κυριαρχίας κάθε έθνους. Ο Μακρόν έκανε άνοιγμα στις χώρες της Αφρικής, κάλεσε σε συμφιλίωση του βορά με τον νότο και απευθυνόμενος σε όλους τους παραβρισκόμενους είπε «Ντροπή σε όλους μας» μιλώντας για τη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε στον Λίβανο, τη Συρία, την Παλαιστίνη και ζήτησε σεβασμό.

«Ας μην ενδώσουμε στη μοιρολατρία. Να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, τους ωκεανούς μας» είπε ο Μακρόν σε άλλο σημείο της ομιλίας του και έκανε πρόταση για «διπλό μορατόριουμ» στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας: ένα για τις επιθέσεις και υποδομές και ένα μορατόριουμ για τη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να υπάρχει ασφάλεια για τα τρόφιμα. «Ας τα βάλουμε στο τραπέζι και ας αντιμετωπίσιμε τη Ρωσία ρεαλιστικά» είπε.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2102481306437517684}

Ο Τραμπ σε 37 λεπτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο δεύτερος ηγέτης, μετά τον Λούλα ντα Σίλβα της Βραζιλίας, που ανέβηκε στο βήμα. Παραβίασε ξανά το χρονικό όριο των 15 λεπτών που ορίζει ο Οργανισμός για την ομιλία του κάθε ηγέτη και χρειάστηκε 37 λεπτά για να εκθειάσει το έργο του στις ΗΠΑ, να επαναλάβει ότι πήρε μία χώρα από τη μαύρη εποχή και την έφερε στη χρυσή και -φυσικά- ότι θα κάνει συμφωνία με το Ιράν, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

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Επανέλαβε και απαρίθμησε τους 8 πολέμους που έχει τερματίσει και αυτοεκθειάστηκε ότι «ενώ οι άλλοι μιλούν για ειρήνη, εγώ κάνω ειρήνη». «Να τους εξολοθρεύσω ή να τους στείλω στην κόλαση» ιδού η απορία για τον Τραμπ όπως είπε ο ίδιος αναφερόμενος στο Ιράν. Νωρίτερα, κατά την έναρξη της ομιλία τους, θριαμβολόγησε πως οι ΗΠΑ επέστρεψαν και «Το μέλλον μας είναι πολύ πολύ φωτεινό».

{https://x.com/SkyNews/status/2102408746357895607}

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να τρομοκρατήσει την Ευρώπη λέγοντας πως το Ιράν «κατασκεύασε έναν πύραυλο ικανό να πλήξει την Ευρώπη, για τον οποίο ήταν μάλιστα πολύ περήφανο. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το συνειδητοποιούν αυτό». Ωστόσο, δεν έδωσε ούτε και σε αυτή την περίπτωση κάποια διευκρίνιση.

{https://x.com/SkyNews/status/2102394748447117659}

«Το τρομοκρατικό καθεστώς συμπεριφέρεται άσχημα επειδή είναι αδύναμο και απελπισμένο όχι επειδή είναι δυνατό» είπε για το Ιράν και κάλεσε όλα τα κράτη να συμμετάσχουν στην οικονομική απομόνωση του καθεστώτος. Η ομιλία Τραμπ δεν είχε τίποτα το νέο, τίποτα το διαφορετικό από τις ομιλίες του, όπου και αν γίνονται αυτές. Είτε σε ψηφοφόρους του, είτε στην παγκόσμια κοινότητα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να προσβάλει το Μεξικό, με αφορμή τα καρτέλ, και την Κούβα, όταν είπε ότι είναι το πιο αποτυχημένο κράτος. Οι Κουβανοί αποχώρησαν από την αίθουσα.

Επίσης, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αλλάξει το όνομα της Τεχνητής Νοημοσύνης από AI σε SI (super Intelligence).

{https://x.com/FrankLuntz/status/2102469859800207528}

Ο «παππούς και πατέρας» Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε σε μία πιο παραστατική, μεσογειακή σε επίπεδο ταμπεραμέντου, ομιλία. Έκανε λόγο για νεκροταφείο παιδιών στη Γάζα, «η περιοχή με τα μεγαλύτερα ποσοστά με ακρωτηριασμένα παιδιά στον κόσμο» όπως είπε, που επιστρέφουν στα σχολεία τώρα με προσθετικά μέλη από ξύλο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως ήταν αναμενόμενο αποχώρησε η αντιπροσωπεία του Ισραήλ. Νωρίτερα ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Β' της Ιορδανίας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να διαγράψει τις ζωές των Παλαιστινίων και να επιβάλει μια νέα εδαφική πραγματικότητα στη Γάζα. Και τότε αποχώρησε το Ισραήλ από την αίθουσα.

{https://x.com/LailaPalestini1/status/2102498138158252309}

«Αθώα παιδιά που έχουν χάσει χέρια και πόδια από ισραηλινές επιθέσεις επιστρέφουν σχολείο με προσθετικά μέλη φτιαγμένα από ξύλο. Προσωπικά ως πατέρας και παππούς που χαίρεται τα παιδιά και τα εγγόνια του μιλάω με βαριά καρδιά από αυτό το βήμα» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Γάζα έχει γίνει το πιο ντροπιαστικό μέρος σήμερα στον κόσμο» επέμεινε ο Ερντογάν και χωρίς να πει τη λέξη Ισραήλ μίλησε για ένα «γενοκτόνο κράτος που δεν χορταίνει αίμα».

Ερντογάν για Αιγαίο

Ο Τούρκος πρόεδρος μακριά από την σκληρή ρητορική του για τη Γαλάζια πατρίδα, έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα και την Κύπρο από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

{https://x.com/RTErdogan/status/2102495650407694830}

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Ερντογάν δήλωσε: «Στo Αιγαίo και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιθυμούμε να δούμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιλύονται βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η πρότασή μας για μια διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στην καθιέρωση κοινής βάσης».

{https://x.com/clashreport/status/2102426919870304548}

Για την Κύπρο υπογράμμισε πως πρέπει να τερματιστεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. «Η απάνθρωπη απομόνωση που έχουν υποστεί πρέπει επιτέλους να τερματιστεί», δήλωσε ο Ερντογάν. «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της» τόνισε.

{https://x.com/clashreport/status/2102427220538994727}

Στα κοινά σημεία των ομιλητών ήταν η ανάγκη μεταρρύθμισης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κάτι που ζήτησαν κάποιοι ηγέτες.

Τα hightlights

Η Γενική Συνέλευση είναι περισσότερο μία ευκαιρία για συναντήσεις ηγετών στο περιθώριο των ομιλιών. Εκεί εξάλλου είναι το «ζουμί» της υπόθεσης.

Η συμφωνία ΗΠΑ- Δανία – Γροιλανδία και η τελετή με τις υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των κρατών, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Τραμπ, κέρδισε τις εντυπώσεις. Στο πλαίσιο των συναντήσεων ο Τραμπ είναι διμερείς συζητήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Βρετανό Άντι Μπέρναμ, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, την υπηρεσιακή πρωθυπουργό της Βενεζουέλας. Την Ροντρίγκες και τον Μπέρναμ ήταν η πρώτη φορά που τους συναντούσε δια ζώσης.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2102427344862355561}

Έτοιμος για ενεργειακή ανακωχή δήλωσε αργότερα ο Ζελένσκι και σημείωσε πως το μήνυμα της Ουκρανίας για τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα μεταφερθεί από την Ουάσινγτον στο Κίεβο. Εξέφρασε ωστόσο τις αμφιβολίες του για το αν θα ευοδώσει μία τέτοια εκεχειρία, καθώς δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν.

{https://x.com/Reuters/status/2102489359228547456}

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ήταν και η συνάντηση Τραμπ με τους ηγέτες του Κόλπου αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Τραμπ συναντήθηκε με μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, το οποίο περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

{https://x.com/clashreport/status/2102482590330478636}

{https://x.com/MargoMartin47/status/2102485375289806983}

Η συνάντηση Ιράν - ΗΠΑ

Στα σημαντικά της ημέρας, η συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπας Αραγτσί με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Μία συνάντηση με τη διαμεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ που επιχειρούν να πείσουν Τεχεράνη και Ουάσινγοτν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό μία συμφωνία.

Δείτε όλα όσα προηγήθηκαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Live εικόνα από τον ΟΗΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}