Εμφανώς απογοητευμένη αποχώρησε η Δέσποινα από το πλατό του GNTM

Το βράδυ της Τρίτης, η Δέσποινα από την Κατερίνη βρέθηκε στο πλατό του GNTM διεκδικώντας το «χρυσό» εισιτήριο που θα την οδηγούσε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όμως οι κριτές είχαν μία διαφορετική άποψη.

Μπαίνοντας στο πλατό, η 21χρονη διαγωνιζόμενη απάντησε με χαμόγελο στις ερωτήσεις των κριτών, δηλώνοντας παράλληλα ότι σπουδάζει ψυχολογία και δεν έχει καμία επαφή με το μόντελινγκ, μέχρι στιγμής.

Η ίδια, μπήκε αποφασισμένη και γεμάτη αυτοπεποίθηση στο στούντιο, με τις αρνητικές ψήφους των κριτών να φέρνουν την έντονη αντίδρασή της.

Όπως είπε, αισθάνθηκε αδικημένη, διότι δεν είχε την ευκαιρία μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να παρουσιάσει τις ικανότητές της.

Η Δέσποινα, αναγνώρισε ότι το ύψος της δεν είναι επαρκές: «Πέρα από το ύψος, όλα τα άλλα τα έχουμε. Ναι, είμαι μοντέλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Τα πρώτα δύο «όχι» από την Ζενεβιέβ και την Ηλιάνα την έκαναν να αντιδράσει έντονα και όταν ρωτήθηκε από την Μπέττυ Μαγγίρα το γιατί, απάντησε:

«Γιατί, δεν ξέρω πώς φαίνεται σε εσάς αλλά υπάρχει και το άγχος και μία κούραση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Είμαι 21 χρονών και δεν σας έχω δείξει τι μπορώ να κάνω στον χώρο και εσείς δεν μπορείτε να κρίνετε. Εγώ, είμαι σίγουρη για τον εαυτό μου», είπε η Δέσποινα μεταξύ άλλων.

Παρ’ όλα αυτά, οι κριτές θέλησαν να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία στη Δέσποινα, με τη διαγωνιζόμενη να χαμογελά και να ξεκινάει να ποζάρει προσπαθώντας να τους πείσει. Ωστόσο, η πασαρέλα και οι πόζες της δεν ήταν αρκετά.

{https://www.youtube.com/watch?v=5Az_ID8hVvs}