Αν και το φαινόμενο απομακρύνεται προς τα βορειοανατολικά, οι αρχές της Ιαπωνίας παραμένουν σε επιφυλακή.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη αγνοούνται μετά το πέρασμα του τυφώνα Ντουτζουάν από την Ιαπωνία, με τις περιοχές γύρω από το Τόκιο να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Οι περισσότερες προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και κατολισθήσεις έχουν πλέον υποβαθμιστεί, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βορειοανατολικά.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, και δύο ακόμη στον νομό Καναγκάουα. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για ανθρώπους που αγνοούνται μετά από κατολισθήσεις.

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Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Στην Τσίμπα, περίπου 58.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ περισσότερα από 460 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

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Πριν από την άφιξη του τυφώνα, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές είχαν κληθεί να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους.

{https://x.com/Reuters/status/2102310681756451324}

Τα προβλήματα επηρέασαν και τις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς περισσότερες από 275 πτήσεις ακυρώθηκαν.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Αν και ο Ντουτζουάν απομακρύνεται, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέες κατολισθήσεις και πλημμύρες, καθώς σε αρκετές περιοχές έχουν σημειωθεί πολύ έντονες βροχοπτώσεις.

{https://x.com/TheTrendRover/status/2101959699654725904}

Η Ιαπωνία πλήττεται συχνά από τυφώνες στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους.