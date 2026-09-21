Από τον τυφώνα Dujuan στην Ιαπωνία καταγράφηκαν άνεμοι έως 130 χλμ./ ώρα και ριπές ανέμων που έφτασαν στα 194 χλμ/ώρα.

Σχεδόν 2 εκατ. άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης στην Ιαπωνία καθώς ο τυφώνας Dujuan «πλήττει» αρκετές περιφέρειες της χώρας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, έχει προειδοποιήσει για καιρικό φαινόμενο που είναι «άμεση απειλή για την ανθρώπινη ζωή» αλλά αργότερα υποβίβασε το φαινόμενο, διατηρώντας ωστόσο την απειλή στην πόλη της Οσίμα.

Οι δυνατοί άνεμοι οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος για πάνω από 50.000 άτομα, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και σιδηροδρομικά δρομολόγια αναβλήθηκαν.

Από τον τυφώνα Dujuan καταγράφηκαν άνεμοι έως 130 χλμ./ ώρα και ριπές ανέμων που έφτασαν στα 194 χλμ/ώρα. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο ισχυρό από έναν «super El Niño» σημειώνουν οι ειδικοί.

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Νωρίτερα υπήρξαν προειδοποιήσεις επιπέδου τρία και τέσσερα για κατολισθήσεις και ισχυρή βροχόπτωση. Η προειδοποίηση επιπέδου 4 παραμένει για την περιοχή Shinagawa και τα χωριά Toshima και Niijima. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν την μετεωρολογική υπηρεσία και τις προειδοποιήσεις που εκδίδει.

Ο τυφώνας Dujuan, είναι ο 25ος μέσα στο 2026 και πλήττει τη χώρα εν μέσω πενθήμερων διακοπών στη χώρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν ακυρωθεί διάφορα events και συναυλίες. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί το μουσικό φεστιβάλ Rock in Japan και το Tokyo Game Show, ένα συνέδριο για video game.

Σε αναβολή το ταξίδι της πρωθυπουργού

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi φέρεται επίσης να καθυστέρησε το ταξίδι της στις ΗΠΑ λόγω των προειδοποιήσεων για τον τυφώνα. Είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη ενώ θα μιλούσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

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Απώλειες από τον τυφώνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία της Yokosuka, μία γυναίκα ηλικία 60 ετών, φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εικάζεται ότι έχει θαφτεί ζωντανή.

Σε άλλη περίπτωση στην πόλη της Sodegaura ένας άνδρας διασώθηκε αφού παγιδεύτηκε, την ώρα που επιχειρούσε να καθαρίσει την περιοχή από σκουπίδια και υλικά που είχαν παρασυρθεί από τους ανέμους. Οι αρχές είπαν πως ο καθαριστής έπεσε σε μία συστάδα από μπαμπού μαζί με μηχανήματα του δήμου. Ο άνδρας διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

{https://x.com/ScottxBronson/status/2102040821709324598}

Πυροσβέστες στην περιφέρεια της Kanagawa είπαν ότι έλαβα κλήση από άνδρα, ο οποίος ανέφερε ότι το σπίτι του κατέρρευσε από την νεροποντή.

Ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η Ιαπωνία εκτίθεται όλο και περισσότερο σε καταστροφικές καταιγίδες, ωστόσο η κλιματική αλλαγή δεν φαίνεται να αυξάνει τα φαινόμενα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο.

{https://x.com/Tanakariiii/status/2101910842103226469}

Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, οι τυφώνες κατά μέσο όρο είναι πολύ πιθανό να γίνονται πιο έντονοι. Και επειδή η πιο ζεστή ατμόσφαιρα μπορεί να κρατήσει περισσότερη υγρασία, οι καταιγίδες αυτές μπορούν να προκαλέσουν πιο έντονες βροχοπτώσεις. Ο τυφώνας συνεχίζει να πλήττει την Ιαπωνία, στις ακτές του Ειρηνικού με κατεύθυνση προς τον βορρά, ωστόσο οι ζημιές δεν μπορούν ακόμα να υπολογιστούν.

Με πληροφορίες του BBC