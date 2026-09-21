Στις 8 Οκτωβρίου στο Gazarte.

Οι Pussy Riot, η θρυλική φεμινιστική και πολιτική καλλιτεχνική κολεκτίβα, που συγκλόνισε τον κόσμο με τη δράση του απέναντι στο καθεστώς Πούτιν, έρχεται στην Αθήνα με το πολυβραβευμένο Riot Days, μια παράσταση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε συναυλία, θεατρικό έργο, performance art και πολιτικό μανιφέστο.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, το gazarte ground stage θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και επιδραστικά καλλιτεχνικά projects της τελευταίας δεκαετίας.

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Maria «Masha» Alyokhina, ιδρυτικού μέλους των Pussy Riot, το Riot Days αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος, τις εμβληματικές δράσεις διαμαρτυρίας του, τις συλλήψεις, τις δίκες και τις φυλακίσεις που ακολούθησαν μετά τη θρυλική παρέμβαση στον Καθεδρικό Ναό του Χριστού Σωτήρος στη Μόσχα το 2012. Μέσα από ζωντανή μουσική, spoken word, βίντεο, ηλεκτρονικά στοιχεία και έντονη θεατρικότητα, η παράσταση μετατρέπεται σε μια καθηλωτική εμπειρία που καταργεί τα όρια μεταξύ τέχνης και πολιτικής.

Από την πρεμιέρα του το 2017, το Riot Days έχει παρουσιαστεί περισσότερες από 400 φορές σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Η παράσταση εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας σύγχρονα γεγονότα και νέες προσωπικές εμπειρίες της Alyokhina, μετατρέποντας κάθε εκδοχή της σε ένα ζωντανό ντοκουμέντο της εποχής μας.

Η νέα εκδοχή του 2025 εστιάζει ακόμη περισσότερο στις προσωπικές περιπέτειες της Masha μετά την απόδρασή της από τη Ρωσία, στις διώξεις πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος, στην ιστορία του Alexey Navalny, στην εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και στη βία και τις διακρίσεις απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

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Περισσότερο από μια παράσταση και πολύ περισσότερο από μια συναυλία, το Riot Days είναι μια ωμή, συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία που έχει συγκλονίσει εκατοντάδες χιλιάδες θεατές σε όλο τον κόσμο. Ένα έργο που μιλά για την ελευθερία, την αντίσταση, το θάρρος και το τίμημα της ανυπακοής.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και πολιτικά γεγονότα της χρονιάς.

Πληροφορίες

Προπώληση: 25€

Ταμείο: 30€



Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30