Τι να αποφεύγετε στις στιγμές έντασης και πώς να επικοινωνείτε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.

Μια σχέση χρειάζεται προσπάθεια και καθημερινή φροντίδα. Συχνά, δεν είναι οι μεγάλοι καβγάδες που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά οι φράσεις που λέγονται πάνω στην ένταση και συσσωρεύονται με τον καιρό.

Δείτε 10 φράσεις που αξίζει να σκεφτείτε δύο φορές πριν τις πείτε και πώς μπορείτε να εκφράσετε αυτό που θέλετε χωρίς να πληγώσετε τον σύντροφό σας.

«Πάντα υπερβάλλεις»

Όταν ακυρώνουμε τα συναισθήματα του άλλου, δημιουργούμε εύκολα απόσταση και αγανάκτηση. Αντί να κρίνετε την αντίδρασή του, προσπαθήστε να καταλάβετε τι την προκαλεί. Μια ερώτηση όπως «Τι σε έκανε να νιώσεις τόσο έντονα;» ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικό διάλογο.

«Δεν χρειάζομαι τη βοήθειά σου»

Η ανεξαρτησία είναι σημαντική, όμως όταν απορρίπτετε την προσπάθεια του άλλου να σας βοηθήσει, μπορεί άθελά σας να τον πληγώσετε. Για πολλούς ανθρώπους, η πρακτική βοήθεια είναι ένας τρόπος να δείχνουν την αγάπη και το ενδιαφέρον τους. Ακόμη κι αν δεν χρειάζεστε τη βοήθειά του, ένα απλό «ευχαριστώ που προσφέρθηκες» μπορεί να κάνει τη διαφορά.

«Ο/Η πρώην μου δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο»

Η σύγκριση με έναν πρώην σύντροφο μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια και να κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι ανταγωνίζεται κάποιον από το παρελθόν. Εστιάστε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά που σας ενοχλεί, χωρίς να φέρνετε προηγούμενες σχέσεις στη συζήτηση.

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«Είσαι ακριβώς σαν τη μητέρα/τον πατέρα σου»

Η οικογένεια είναι ένα ιδιαίτερα προσωπικό ζήτημα και η επίκλησή της ως προσβολή συνήθως εκτροχιάζει τη συζήτηση. Μείνετε στη συμπεριφορά που σας ενόχλησε εκείνη τη στιγμή, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πραγματικό πρόβλημα.

«Ξεπέρασέ το» ή «Αντιμετώπισέ το»

Τέτοιες φράσεις δίνουν την εντύπωση ότι η στενοχώρια, ο φόβος ή η απογοήτευση του άλλου δεν έχουν σημασία. Μια υγιής σχέση πρέπει να είναι ένας χώρος όπου και οι δύο μπορούν να εκφράζουν τις δύσκολες στιγμές τους χωρίς να αισθάνονται ότι κρίνονται.

«Μάλλον δεν σε νοιάζει»

Το να αποδίδετε στον άλλον κακές προθέσεις χωρίς να γνωρίζετε τι πραγματικά συμβαίνει μπορεί να τον κάνει να αμυνθεί και να δημιουργήσει απόσταση μεταξύ σας. Είναι προτιμότερο να λέτε ξεκάθαρα τι χρειάζεστε, αντί να υποθέτετε τι αισθάνεται ή τι εννοεί ο σύντροφός σας.

«Εντάξει, θα το κάνω μόνη/μόνος μου»

Όταν παίρνετε μια δουλειά από τα χέρια του άλλου επειδή δεν την έκανε αρκετά γρήγορα, μπορεί να του περάσετε το μήνυμα ότι η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή. Αν υπάρχει βιασύνη, εξηγήστε το ήρεμα και άμεσα.

«Αλήθεια, θα φορέσεις αυτό;»

Ένα ειρωνικό σχόλιο για την εμφάνιση μπορεί να χαλάσει τη διάθεση μιας ολόκληρης βραδιάς. Αν θέλετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό, κάντε το χωρίς επικριτικό τόνο και, κυρίως, δείξτε τι σας αρέσει πραγματικά πάνω στον σύντροφό σας.

«Ποτέ δεν με ακούς»

Οι απόλυτες λέξεις, όπως «ποτέ» και «πάντα», συνήθως υπερβάλλουν και κάνουν τον άλλον να αμυνθεί. Το «νιώθω ότι δεν με ακούς αυτήν τη στιγμή» μεταφέρει το ίδιο μήνυμα χωρίς να μετατρέπει τη συζήτηση σε αντιπαράθεση για το ποιος έχει δίκιο.

«Πρέπει να μιλήσουμε τώρα»

Η απαίτηση για μια σοβαρή συζήτηση χωρίς προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσει άγχος. Ένα μικρό περιθώριο χρόνου επιτρέπει και στους δύο να προετοιμαστούν και να συζητήσουν με πιο καθαρό μυαλό. Η σωστή στιγμή μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τις ίδιες τις λέξεις.

Με πληροφορίες από Men Lifestyle Hub