Η αλλαγή, πάντως, δεν σημαίνει κατάργηση των μετρητών ούτε εξαφάνιση της δυνατότητας ανάληψης. Πρόκειται περισσότερο για οικονομίες των τρπεζών.

Έρχονται μεγάλες αλλαγές για τα μετρητά, καθώς τέσσερις μεγάλες γαλλικές τράπεζες ενώνουν τα δίκτυά τους και δημιουργούν 7.000 κοινά σημεία εξυπηρέτησης μετρητών. Αποσύρονται περίπου 3.000 ΑΤΜ, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών

Τέσσερις μεγάλες τραπεζικές μάρκες – BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel και CIC – συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός κοινού δικτύου νέας γενιάς, των λεγόμενων Cash Services.

Η λογική είναι απλή: αντί κάθε τράπεζα να συντηρεί το δικό της δίκτυο ΑΤΜ, με σημαντικό κόστος για ανεφοδιασμό, ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη και μεταφορά μετρητών, οι τράπεζες μοιράζονται τις ίδιες υποδομές.

Μέσα στο 2026 προβλέπεται να λειτουργούν στη Γαλλία περίπου 7.000 σημεία Cash Services, τόσο μέσα σε τραπεζικά καταστήματα όσο και σε ανεξάρτητες τοποθεσίες. Παράλληλα, περίπου 3.000 συμβατικά ΑΤΜ αναμένεται να αποσυρθούν, κυρίως από αστικές και περιαστικές περιοχές όπου σήμερα υπάρχουν επικαλυπτόμενα δίκτυα.

Τι αλλάζει στα ΑΤΜ

Τα νέα σημεία δεν είναι απλώς κοινά ΑΤΜ. Προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες από την παραδοσιακή ανάληψη μετρητών.

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Ο πελάτης τοποθετεί την κάρτα του και το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα σε ποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες ανήκει, εμφανίζοντας το αντίστοιχο περιβάλλον συναλλαγών.

Εκτός από αναλήψεις, θα είναι δυνατές καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ για τους πελάτες των τραπεζών που συμμετέχουν στο κοινό δίκτυο δεν προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση επειδή χρησιμοποιούν μηχάνημα που παλαιότερα θα ανήκε σε διαφορετική τράπεζα.

Δεν μπαίνει τέλος στα μετρητά

Η γαλλική αλλαγή, πάντως, δεν σημαίνει κατάργηση των μετρητών ούτε εξαφάνιση της δυνατότητας ανάληψης. Πρόκειται περισσότερο για οικονομίες των τρπεζών.