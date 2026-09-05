Από τη σφοδρότητα της έκρηξης το ΑΤΜ καταστράφηκε, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Στούπα Μεσσηνίας, όταν άγνωστοι δράστες ανατίναξαν ΑΤΜ που βρισκόταν στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στην Εθνική Οδό Καλαμάτας–Αρεόπολης και κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν περίπου 200.000 ευρώ. Το ιδιαίτερα μεγάλο ποσό που υπήρχε στο ΑΤΜ φέρεται να συνδέεται με το γεγονός ότι το μηχάνημα είχε ανεφοδιαστεί με μετρητά μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Μετά την έκρηξη και την αφαίρεση των χρημάτων, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών αναμένεται να μπει, μεταξύ άλλων, το υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

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Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο της έκρηξης, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση ο ακριβής αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

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