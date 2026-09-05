Το έργο δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη της street art, Φρανκ Στάιλς, ο οποίος συνέθεσε τέσσερα ξεχωριστά έργα σε μία ενιαία εικόνα και στα 58 Ισπανικά Σκαλιά του χώρου.

Τα αποκαλυπτήρια τοιχογραφίας 9 μέτρων που απεικονίζει τον αείμνηστο Φρέντι Μέρκιουρι έγιναν στο Wembley Park, στο Λονδίνο με αφορμή τα 80α γενέθλια του τραγουδιστή,

Σύμφωνα με το BBC, το έργο τέχνης, με τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι», είναι αναμορφικό (σε προβολή που φαίνεται φυσική και αποκτά σωστές αναλογίες μόνο από συγκεκριμένη γωνία). Από οπουδήποτε αλλού, διασπάται σε χρώμα και γραμμές.

{https://x.com/visitlondon/status/2096158958138339535}

Ο Φρέντι Μέρκιουρι γεννημένος στις 5 Σεπτεμβρίου 1946, εμφανίστηκε πολλές φορές στο Γουέμπλεϊ με τους Queen.

Το συγκρότημα έδωσε 10 συναυλίες στον χώρο, παλαιότερα γνωστό ως Empire Pool, μεταξύ 1978 και 1984, και εμφανίστηκε στο Live Aid στο στάδιο Wembley τον Ιούλιο του 1985. Οι Queen επέστρεψαν στο στάδιο για δύο sold-out συναυλίες το επόμενο καλοκαίρι.

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Η τοιχογραφία αναφέρεται επίσης στη ζωή του Μέρκιουρι μακριά από τη σκηνή. Οι κυπρίνοι Koi αντανακλούν την αγάπη του για την Ιαπωνία και την ιαπωνική λίμνη στο σπίτι του στο Λονδίνο kai οι φτερωτές γυναικείες φιγούρες αντικατοπτρίζουν το ζώδιο της Παρθένου, ένα μοτίβο που χρησιμοποίησε στο έμβλημα των Queen που σχεδίασε ο ίδιος.

Ο Κλαούντιο Τζαμπρόνε, ο οποίος ανέθεσε και επιμελήθηκε το έργο για το Wembley Park, δήλωσε: «Η σχέση του Φρέντι Μέρκιουρι με το Wembley ξεπερνά κατά πολύ μια μεμονωμένη διάσημη παράσταση».