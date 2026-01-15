Την αποκαλούσε «Bibi» και είχε γράψει αρκετά τραγούδια γι’ αυτήν. Διατηρούσε στενή σχέση μαζί της μέχρι τον θάνατό του το 1991.

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, έπειτα από πολυετή μάχη με μία σπάνια μορφή καρκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η Daily Mail αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι ο τραγουδιστής των Queen την αποκαλούσε «Bibi» και είχε γράψει αρκετά τραγούδια γι’ αυτήν.

Η συγγραφέας Λέσλι Αν Τζόουνς αποκάλυψε την ύπαρξή της στο βιβλίο «Love, Freddie», που εκδόθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Η ίδια ανέφερε ότι ο Φρέντι αποκαλούσε επίσης την κόρη του «trésor» - στα γαλλικά «θησαυρός» - και «μικρό βατραχάκι».

Τα τραγούδια των Queen «Bijou» και «Don’t Try So Hard» γράφτηκαν για εκείνη, ενώ ο εμβληματικός τραγουδιστής διατηρούσε στενή σχέση με τη Bibi μέχρι τον θάνατό του το 1991.

Ο σύζυγος της Bibi, Τόμας, ανέφερε στη Daily Mail ότι πέθανε «ήρεμα, έπειτα από μακρά μάχη με το χορδώμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης, αφήνοντας πίσω δύο γιους ηλικίας εννέα και επτά ετών».

Πρόσθεσε πως «Η B είναι τώρα μαζί με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις».

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς δήλωσε ότι ο frontman των Queen απέκτησε κρυφά τη «Bibi» κατά τη διάρκεια μιας σχέσης το 1976 - και πέρυσι είχε υποστηρίξει πως διαθέτει στοιχεία DNA που το επιβεβαιώνουν.

Η Λέσλι δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια αυτής της γυναίκας που έγινε στενή μου φίλη και είχε έρθει σε μένα με έναν ανιδιοτελή σκοπό: να παραμερίσει όλους όσοι για 32 χρόνια είχαν ανεξέλεγκτη πρόσβαση στην ιστορία του Φρέντι, να αμφισβητήσει τα ψέματά τους και πει την αλήθεια. Στο τέλος της ζωής της, αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία για εκείνη. Ήταν πολύ άρρωστη τα 4 χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Όμως είχε αποστολή. Έβαζε πάντα τον εαυτό της και τις ανάγκες σε δεύτερη μοίρα».

Το βιβλίο περιγράφει πώς ο Φρέντι απέκτησε παιδί με μια παντρεμένη φίλη του και κράτησε την ύπαρξη του παιδιού ως επτασφράγιστο μυστικό. Εκείνη τον έβλεπε σε συναυλίες και παρακολουθούσε τις περιοδείες του με τους Queen πάνω σε μια υδρόγειο σφαίρα που της είχε χαρίσει.

Το βιβλίο βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων που είχε δώσει στη «Β» ο Φρέντο Μέρκιουρι το 1991, λίγο πριν εκείνος πεθάνει από πνευμονία που προκλήθηκε από το AIDS.

Ηθελε ο κόσμος να γνωρίσει τον αληθινό Φρέντι Μέρκιουρι

«Ο καρκίνος της εμφανίστηκε όταν ήταν πολύ νέα. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που η οικογένεια μετακόμιζε συχνά, ώστε να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία για το χορδώμα: μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης που ήταν πάντα βέβαιο ότι θα την σκότωνε. Ήταν σε ύφεση για κάποια χρόνια αλλά επανεμφανίστηκε. Τότε αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί μου. Είχε διαβάσει το βιβλίο μου του 2021 για τον Φρέντι, "Love of My Life".

»Μου έστειλε email λέγοντας ότι σε εκείνο το βιβλίο είχα πλησιάσει περισσότερο τον πραγματικό Φρέντι από κάθε άλλον συγγραφέα ή κινηματογραφιστή μέχρι τότες – μισούσε ιδιαίτερα την ταινία των Queen Bohemian Rhapsody - ωστόσο είπε ότι υπήρχαν "ακόμα κάποια πράγματα που έπρεπε να γνωρίζω".

»Δουλέψαμε μαζί για τέσσερα χρόνια για να γραφτεί και να εκδοθεί το βιβλίο. Το περασμένο καλοκαίρι, προς το τέλος της ζωής της, εκείνη, ο σύζυγός της και τα δύο μικρά παιδιά τους έκαναν ένα ταξίδι ζωής στη Νότια Αμερική.

»Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφερε να φτάσει στα ερείπια των Ίνκας στο Μάτσου Πίτσου, τον προορισμό της "bucket list" της. Όταν επέστρεψαν στο τέλος του καλοκαιριού, μπήκε αμέσως σε πρόγραμμα θεραπείας: τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο για χημειοθεραπεία, τρεις ημέρες στο σπίτι με την οικογένειά της. Το βιβλίο μας εκδόθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου», αναφέρει η κ. Τζόουνς και πρόσθεσε ότι η «B» δεν ήθελε ποτέ να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, επειδή ήταν γιατρός και ρίσκαρε να καταστρέψει την καριέρα της και να θέσει σε κίνδυνο τους ασθενείς της.

Η οικογένεια εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δώσει στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες της, συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών της με τον Φρέντι όταν ήταν νέα.

