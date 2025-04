Ποιος είναι ο Λούι και γιατί χάλασε τη συνεργασία του Φρέντι Μέρκιουρι με τον Μάικλ Τζάκσον

Ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Μάικλ Τζάκσον είχαν μπει στο στούντιο για να κάνουν τρία τραγούδια μαζί.

Αποδεικνύεται ο Φρέντι Μέρκιουρι και ο Μάικλ Τζάκσον, έχασαν τελικά την ευκαιρία να συνεργαστούν και εμείς να ακούσουμε μερικά εμβληματικά ντουέτα τους, για έναν απίθανο λόγο.

Σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του μοναδικού σόλο άλμπουμ του θρυλικού frontman των Queen, Mr. Bad Guy, η New York Post μίλησε με τον μουσικό Τζο Μπαρτ, ο οποίος έπαιξε μπάσο για το άλμπουμ του Μέρκιουρι.

Σύμφωνα με τον Μπαρτ, το 1983, όταν οι Queen έκαναν ένα διάλειμμα, πριν ο Μέρκιουρι κάνει την εμβληματική του εμφάνιση στο Live Aid του 1985 και ενώ ο Τζάκσον βρισκόταν ανάμεσα στο Thriller και το Bad, είχαν μια κοινή ηχογράφηση που έμεινε μισοτελειωμένη εξαιτίας του Louie, ενός... λάμα, το οποίο ήταν κατοικίδιο του Τζάκσον!



«Νομίζω ότι η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν ο Μάικλ έφερε το κατοικίδιο λάμα του στο στούντιο», δήλωσε ο Μπαρτ στη New York Post. «Πιστεύω ότι ο Φρέντι ενοχλήθηκε από αυτό».

Έτσι τα τραγούδια Victory, State of Shock και There Must Be More to Life Than This δεν κυκλοφόρησαν επίσημα ως ντουέτα από τους Μέρκιουρι και Τζάκσον, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.



Η Post σημείωσε ότι, στο ντοκιμαντέρ του 2012 «Freddie Mercury: The Great Pretender», ο μάνατζερ των Queen, Jim «Miami» Beach, δήλωσε ότι ο Μέρκιουρι επικοινώνησε μαζί του σχετικά με τον ανεπιθύμητο επισκέπτη στο στούντιο του Τζάκσον στο Encino της Καλιφόρνια.



«Ο Μέρκιουρι μού τηλεφώνησε και μου είπε: "Μαϊάμι, αγαπητέ μου, μπορείς να έρθεις εδώ; Πρέπει να με πάρεις από εδώ, ηχογραφώ με ένα λάμα!», θυμήθηκε ο Beach.



Ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009 από οξεία δηλητηρίαση με προποφόλη, ήταν γνωστός για τα πολλά εξωτικά κατοικίδια ζώα που είχε στη Neverland, όπως ένας χιμπατζής με το όνομα Bubbles, ένας ελέφαντας με το όνομα Ali και οι τίγρεις Thriller και Sabu.



Ο Μέρκιουρι δεν ήταν ο μόνος που ένιωθε άβολα με κάποιο από τα κατοικίδια του Τζάκσον. Η Μπρουκ Σιλντς εξήγησε το 2022 ότι, ενώ λάτρευε τους χιμπατζήδες, ο Bubbles δεν πρέπει να τη συμπαθούσε και πολύ. «Ξέρετε κάτι, ο Bubbles δεν με συμπαθούσε πραγματικά. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη γιατί», δήλωσε στο Yahoo Entertainment. «Αλλά δεν κατάφερα να περάσω, πραγματικά, σχεδόν καθόλου χρόνο με την Bubbles», συμπλήρωσε.