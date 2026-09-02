Κάτι που δεν βλέπουν καθημερινά αντίκρισαν οι επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου.

Ένα απρόσμενο αλλά... θεαματικό περιστατικό περίμενε τους επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο ποντίκια βρέθηκαν στην αποβάθρα και άρχισαν να μονομαχούν.

Τα δύο τρωκτικά στάθηκαν το ένα απέναντι στο άλλο σηκωμένα στα δύο πόδια και άρχισαν να ρίχνουν «μπουνιές» σε κάτι που θύμιζε «πυγμαχία» αλλά και να κυνηγιούνται κατά μήκος της αποβάθρας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθώς η συγκεκριμένη στιγμή των δύο ποντικιών μόνο συνηθισμένη δεν είναι.

Οι επιβάτες που περίμεναν το τρένο βρέθηκαν έτσι για λίγα λεπτά να παρακολουθούν έναν διαφορετικό «αγώνα» στην αποβάθρα, πριν τα δύο ποντίκια απομακρυνθούν.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/ABC/status/2095106450037100606}