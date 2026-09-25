Αν έχετε καθυστερήσει έστω και μία πληρωμή των εισφορών σας, μην περιμένετε να λάβετε επιστολή από δικηγορική εταιρεία.

Ο Τόμπι Νιούτον χρωστούσε στην ένωση ιδιοκτητών της κατοικίας του 977 δολάρια. Σήμερα, η ένωση έχει στην κατοχή της το σπίτι του. Το αγόρασε σε πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε από τον σερίφη έναντι 8.172 δολαρίων και στη συνέχεια του προσέφερε να του το πουλήσει ξανά για 10.484 δολάρια. Κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας ήταν νόμιμο. Αυτό είναι το στοιχείο που θα έπρεπε να σας προβληματίζει.

Εργάζομαι ως δημοσιογράφος καταναλωτικών θεμάτων για περισσότερα από 35 χρόνια και έχω δει πολλές φορές μικρές οφειλές να διογκώνονται. Όμως, το να οδηγεί μια ένωση ιδιοκτητών τρεις απλήρωτες τριμηνιαίες εισφορές σε κατάσχεση είναι ένα ιδιαίτερο είδος μαθηματικών. Δείτε πώς συνέβη και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εσάς.

Πώς τα 977 δολάρια έγιναν πλειστηριασμός

Ο 53χρονος Νιούτον αγόρασε τον Αύγουστο του 2022 μια κατοικία περίπου 1.750 τετραγωνικών ποδιών στην κοινότητα Superstition Springs, στη νοτιοανατολική Mesa της Αριζόνα. Για την αγορά είχε λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους περίπου 449.328 δολαρίων. Στις αρχές του 2024 έχασε τη δουλειά του. Η τριμηνιαία εισφορά προς την ένωση ιδιοκτητών ανερχόταν σε 171 δολάρια και, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mesa Tribune, ο Νιούτον έχασε τρεις ή ενδεχομένως τέσσερις πληρωμές.

Οι απλήρωτες εισφορές ανέρχονταν περίπου στα 877 δολάρια, ενώ μαζί με το υπόλοιπο του αρχικού χρέους που κατέγραφε η HOA το ποσό έφτανε τα 977 δολάρια. Στις 15 Νοεμβρίου 2024, η Superstition Springs Community Master Association ξεκίνησε διαδικασία κατάσχεσης του ακινήτου. Δέκα ημέρες αργότερα, η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπούσε την ένωση πρότεινε να σταματήσει η διαδικασία εφόσον καταβαλλόταν ποσό 3.980 δολαρίων. Από αυτό το ποσό, μόλις 977 δολάρια αντιστοιχούσαν στο αρχικό χρέος. Τα υπόλοιπα αφορούσαν κυρίως δικηγορικές αμοιβές και έξοδα είσπραξης.

Ο Νιούτον υποστηρίζει ότι πρότεινε αρχικά να καταβάλλει 50 δολάρια τον μήνα, παράλληλα με την κανονική του εισφορά. Η πρόταση απορρίφθηκε. Στη συνέχεια προσφέρθηκε να καταβάλλει 200 δολάρια τον μήνα, μαζί με τις τριμηνιαίες εισφορές του. Και αυτή η πρόταση, σύμφωνα με τον ίδιο, απορρίφθηκε σύμφωνα με το moneytalksnews.com.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπόθεση προχώρησε χωρίς να σταματήσει

Η διαδικασία συνεχίστηκε και στις 30 Ιουνίου 2025 εκδόθηκε απόφαση ερήμην του ιδιοκτήτη. Μέχρι τότε, το ποσό είχε αυξηθεί σημαντικά 1.311 δολάρια για εισφορές και εκπρόθεσμες χρεώσεις,

1.042 δολάρια για έξοδα είσπραξης και 3.345 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές. Συνολικά, το ποσό είχε ήδη εκτοξευθεί. Στις 16 Οκτωβρίου 2025, όταν η οφειλή είχε φτάσει περίπου στα 6.579 δολάρια, το σπίτι οδηγήθηκε σε πλειστηριασμό. Η υψηλότερη προσφορά ήταν 8.172 δολάρια και προήλθε από την ίδια την HOA. Ο Νιούτον υποστηρίζει ότι πληροφορήθηκε τον πλειστηριασμό μόλις δύο ημέρες πριν πραγματοποιηθεί.

Η HOA απέκτησε το σπίτι

Η νομοθεσία της Αριζόνα προέβλεπε τότε χρονικό περιθώριο έξι μηνών για την εξαγορά του ακινήτου μετά τον πλειστηριασμό. Το περιθώριο αυτό παρήλθε. Τον Απρίλιο του 2026 η ένωση ιδιοκτητών πρότεινε στον Νιούτον να του πουλήσει ξανά το σπίτι, αυτή τη φορά έναντι 10.484 δολαρίων. Τον Μάιο υπέβαλε επείγουσα αίτηση προκειμένου να σταματήσει τη διαδικασία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης, η αίτηση παρέμενε σε εκκρεμότητα. «Προσπαθήσαμε πολλές φορές να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους και αρνήθηκαν να συνεργαστούν», δήλωσε η σύντροφός του, Σέρι Πατέν, σύμφωνα με τη Mesa Tribune.

Πώς ένας μικρός λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί με το σπίτι

Το βασικό ζήτημα στην υπόθεση είναι ο μηχανισμός των HOA. Όταν κάποιος αγοράζει κατοικία σε κοινότητα που διοικείται από ένωση ιδιοκτητών, οι κανόνες της κοινότητας προβλέπουν συνήθως την καταβολή συγκεκριμένων εισφορών. Η μη καταβολή τους μπορεί να δημιουργήσει εμπράγματη εξασφάλιση της απαίτησης πάνω στο ακίνητο. Σε ορισμένες πολιτείες, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απαίτηση αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης.

Στην Αριζόνα, το 2024 η νομοθεσία επέτρεπε την έναρξη διαδικασίας όταν ο ιδιοκτήτης ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 12 μηνών ή 1.200 δολαρίων, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση του Νιούτον, το αρχικό ποσό των 977 δολαρίων αυξήθηκε στη συνέχεια από τέλη, έξοδα είσπραξης και δικηγορικές αμοιβές.

Η νομοθεσία άλλαξε το 2025. Με τον νόμο Senate Bill 1494, που υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 2025, το σχετικό όριο αυξήθηκε σε 18 μήνες καθυστέρησης ή 10.000 δολάρια οφειλής, ενώ προβλέφθηκαν και υποχρεώσεις για την επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και την προσπάθεια επίτευξης εύλογου διακανονισμού πριν από την έναρξη διαδικασίας. Η αλλαγή, ωστόσο, ήρθε αφού η υπόθεση του Νιούτον είχε ήδη εξελιχθεί.

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση

Σε περισσότερες από 100 περιπτώσεις, τα ακίνητα είχαν πωληθεί για 60.000 δολάρια ή λιγότερο. Σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, χρέος ιδιοκτήτη ύψους 1.358 δολαρίων είχε αυξηθεί σε 8.649 δολάρια μετά την προσθήκη δικηγορικών αμοιβών. Το σπίτι, που είχε αγοραστεί για 267.500 δολάρια, πουλήθηκε σε πλειστηριασμό για 76.000 δολάρια και στη συνέχεια μεταπωλήθηκε για 520.000 δολάρια. Οι νομοθετικές αλλαγές στο Κολοράντο και την Αριζόνα ήρθαν μετά από περιπτώσεις που ανέδειξαν τους κινδύνους των συγκεκριμένων διαδικασιών.

5 κινήσεις που εμποδίζουν ένα μικρό χρέος να σας στερήσει το σπίτι

1. Την ημέρα που θα μείνετε πίσω στις πληρωμές, ζητήστε γραπτώς την αναλυτική κατάσταση

Ζητήστε από την εταιρεία διαχείρισης μια αναλυτική κατάσταση όλων όσων οφείλετε ήτοι εισφορές, εκπρόθεσμες χρεώσεις, τόκους, έξοδα είσπραξης. Τα τέλη είναι αυτά που μπορούν να μετατρέψουν ένα χρέος 977 δολαρίων σε 6.579 δολάρια. Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε αριθμούς που δεν έχετε δει.

2. Κάντε γραπτώς πρόταση για σχέδιο πληρωμής και κρατήστε αντίγραφο

Ο Νιούτον έκανε τις προτάσεις του τηλεφωνικά και μέσω email. Κάντε τη δική σας με επιστολή, βάλτε ημερομηνία και κρατήστε αποδεικτικό ότι στάλθηκε. Στην Αριζόνα και το Κολοράντο, οι ενώσεις υποχρεούνται πλέον από τον νόμο να προσφέρουν εύλογα σχέδια πληρωμής. Σε άλλες πολιτείες, μια γραπτή πρόταση αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να εξετάσει ένας δικαστής.

3. Μην αγνοείτε συστημένες επιστολές ή δικαστικούς επιμελητές

Μια απόφαση ερήμην εκδίδεται όταν δεν εμφανίζεστε. Τα έγγραφα του Νιούτον παραδόθηκαν σε κάποιον άλλον και η υπόθεση προχώρησε χωρίς εκείνον. Αν λάβετε οτιδήποτε από δικαστήριο ή δικηγορική εταιρεία, απαντήστε, ακόμη κι αν είναι μόνο για να δηλώσετε ότι αμφισβητείτε το ποσό. Ένας δικαστής δεν μπορεί να εξετάσει ένα σχέδιο πληρωμής για το οποίο κανείς δεν ζήτησε να υπάρξει συζήτηση.

4. Ελέγξτε τη νομοθεσία της πολιτείας σας

Οι κανόνες για τις HOA και τις διαδικασίες αναγκαστικής εκποίησης διαφέρουν σημαντικά από πολιτεία σε πολιτεία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ελάχιστα όρια οφειλής, ο απαιτούμενος χρόνος καθυστέρησης και το χρονικό περιθώριο που παρέχεται μετά τον πλειστηριασμό.

5. Ζητήστε βοήθεια πριν εμπλακούν οι δικηγόροι

Μόλις μια εταιρεία είσπραξης αναλάβει την υπόθεση, κάθε επιστολή σας κοστίζει χρήματα. Ένας εγκεκριμένος σύμβουλος στέγασης μπορεί να σας βοηθήσει να διαπραγματευτείτε δωρεάν. Όσο νωρίτερα αντιμετωπιστεί η οφειλή, τόσο περισσότερες επιλογές υπάρχουν συνήθως για την επίλυσή της.

Η ουσία της υπόθεσης

Η ιστορία του Τόμπι Νιούτον δείχνει πώς ένα σχετικά μικρό χρέος μπορεί, μέσω προσαυξήσεων, εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, να εξελιχθεί σε πολύ μεγαλύτερη οικονομική υποχρέωση και να οδηγήσει σε απώλεια ενός ακινήτου, όταν το νομικό πλαίσιο το επιτρέπει. Ο ίδιος εξακολουθεί να κατοικεί στο σπίτι, παρότι η ιδιοκτησία του έχει περάσει στην ένωση ιδιοκτητών, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το βασικό μήνυμα για τους ιδιοκτήτες είναι απλό ένα μικρό χρέος προς μια HOA δεν πρέπει να αγνοείται. Η έγκαιρη επικοινωνία, η γραπτή συμφωνία για διακανονισμό και η άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε δικαστικού εγγράφου μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.