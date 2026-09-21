Η αύξηση του δημόσιου χρέους και οι μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά κρατικών τίτλων.

Σε έκδοση εντόκων γραμματίων που μπορεί να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια αναμένεται να προχωρήσουν οι ΗΠΑ στο επόμενο 12μηνο, καθώς το αμερικανικό Δημόσιο στρέφεται περισσότερο στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό για την κάλυψη των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών του. Η στρατηγική περιορίζει το άμεσο κόστος χρηματοδότησης, αυξάνει όμως την έκθεση στον κίνδυνο αναχρηματοδότησης.

Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προβλέπουν σημαντική αύξηση των καθαρών εκδόσεων. Η Bank of America εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα αντλήσουν περίπου 1,07 τρισ. δολάρια μέσω εντόκων κατά το επόμενο δημοσιονομικό έτος, έως τον Σεπτέμβριο του 2027, εξαιρουμένων των ποσών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρέους που λήγει.

Η JPMorgan προβλέπει εκδόσεις ύψους 1,09 τρισ. δολαρίων για το ημερολογιακό έτος 2027, ενώ η Goldman Sachs τοποθετεί το αντίστοιχο ποσό στα 961 δισ. δολάρια.

Η αυξανόμενη εξάρτηση από τίτλους διάρκειας έως ενός έτους καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού των ΗΠΑ βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η αύξηση του δημόσιου χρέους και οι μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά κρατικών τίτλων.

Με βάση τις προβλέψεις της Bank of America, το συνολικό ύψος των εντόκων σε κυκλοφορία θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 8 τρισ. δολάρια έως τον Σεπτέμβριο του 2027, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 24,3% του εμπορεύσιμου χρέους του αμερικανικού Δημοσίου. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το ποσοστό θα ανέλθει στο 24,9% το 2028.

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Τα επίπεδα αυτά βρίσκονται πάνω από τον μακροπρόθεσμο στόχο του περίπου 20% που έχει τεθεί ως σημείο ισορροπίας μεταξύ του κόστους χρηματοδότησης και του κινδύνου αναχρηματοδότησης. Ιστορικά, πάντως, υψηλότερα ποσοστά έχουν καταγραφεί κατά την πανδημία και τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Η στροφή στα έντοκα συνδέεται και με το χαμηλότερο κόστος τους. Οι τίτλοι ενός έτους έχουν απόδοση περίπου 4,4%, έναντι 5% για τα δεκαετή Treasuries και 5,3% για τα 30ετή.

Η ισχυρή ζήτηση από τα αμερικανικά money market funds, τα οποία διαχειρίζονται ενεργητικό περίπου 8 τρισ. δολαρίων, διευκολύνει την απορρόφηση των νέων εκδόσεων. Πρόσθετη ζήτηση δημιουργεί και η αγορά των stablecoins, των οποίων τα αποθεματικά περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους κρατικούς τίτλους.

Η μεγαλύτερη χρήση εντόκων, ωστόσο, σημαίνει ότι αυξάνεται το χρέος που πρέπει να αναχρηματοδοτείται συχνά. Αυτό καθιστά τα δημόσια οικονομικά των ΗΠΑ περισσότερο ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων, καθώς ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους δανεισμού μπορεί να περάσει ταχύτερα στις δαπάνες εξυπηρέτησης του ομοσπονδιακού χρέους.