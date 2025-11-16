Οικογένεια αναπήρων κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο.

Μια οικογένεια αναπήρων που ζει στη Σκιάθο βρίσκεται σε απόγνωση καθώς κινδυνεύει να χάσει το πατρικό τους σπίτι λόγω συσσωρευμένων χρεών. Ο πατέρας, που έχει ήδη χάσει την πρώτη του κατοικία από το στεγαστικό δάνειο, προσπαθεί να βρει τρόπους να κρατήσει τη στέγη πάνω από το κεφάλι του και των παιδιών του.

Πήρε στεγαστικό δάνειο για πρώτη κατοικία, έχασε ήδη το σπίτι του και ενδέχεται να χάσει και το πατρικό.

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας έχει επιδεινωθεί, με τις ιατρικές και καθημερινές ανάγκες να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό τους.

Όπως περιέγρραψε ο Ευστάθιος Τσιφλίδης στο OPEN 2 σπίτια μπήκαν στον πλειστηριασμό, καθώς βγήκε από το νόμο Κατσέλη με απόφαση του δικαστηρίου. Οίδιος είχε πάρει δάνειο 180.000 ευρώ. Πλήρωσε 80.000 ευρώ και κατάφερε και πούλησε 120.000 ευρώ το ένα σπίτι δύο μέρες πριν τον πλειστηριασμό. Τα χρήματα πήγαν απευθείας στο fund. Ωστόσο το fund θέλει να βγάλει σε πλειστηριασμό το πατρικό του σπίτι, καθώς αξιώνει ακόμη 140.000 ευρώ.

