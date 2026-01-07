Τα επιτόκια μίας ημέρας για τα νοικοκυριά παρέμειναν καθηλωμένα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις υποχώρησαν στο 0,08%.

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το κόστος των νέων τραπεζικών καταθέσεων τον Νοέμβριο του 2025, την ώρα που το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ακολούθησε ανοδική πορεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή διεύρυνε περαιτέρω το επιτοκιακό περιθώριο μεταξύ καταθέσεων και δανείων, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη απόκλιση ανάμεσα στις αποδόσεις που λαμβάνουν οι αποταμιευτές και στα επιτόκια που καλούνται να πληρώσουν οι δανειολήπτες.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,30%, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 4,65%. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων ενισχύθηκε στις 4,35 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο μέτωπο των καταθέσεων, τα επιτόκια μίας ημέρας για τα νοικοκυριά παρέμειναν καθηλωμένα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις υποχώρησαν στο 0,08%. Στις καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος, το επιτόκιο για τα νοικοκυριά κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητα στο 1,12%, ενώ για τις επιχειρήσεις καταγράφηκε μικρή μείωση, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,67%.

Αντίθετα, η εικόνα στα νέα δάνεια είναι μεικτή, με ορισμένες κατηγορίες να παρουσιάζουν αυξήσεις και άλλες μικρές αποκλιμακώσεις. Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 14,66%, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησαν στο 11,14%. Σχεδόν αμετάβλητο έμεινε και το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, στο 3,40%.

Για τις επιχειρήσεις, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε στο 3,76%, ενώ τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρήθηκαν κοντά στο 4,16%. Ανάλογα με το ύψος του δανείου, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις, με τα μικρότερα ποσά να εμφανίζουν μείωση επιτοκίων και τα μεγαλύτερα, άνω του 1 εκατ. ευρώ, να καταγράφουν αύξηση.

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα, τόσο τα επιτόκια καταθέσεων όσο και δανείων παρέμειναν σταθερά, στο 0,31% και 4,62% αντίστοιχα, με το συνολικό επιτοκιακό περιθώριο να διατηρείται στις 4,31 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της εικόνας στα ήδη χορηγηθέντα προϊόντα.