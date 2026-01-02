Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας διαδραμάτισε ο ιδιωτικός τομέας. Οι καταθέσεις του αυξήθηκαν κατά 1,032 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, μετά από σημαντική μείωση 2,137 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Στα 215,860 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο του 2025, καταγράφοντας ήπια υποχώρηση σε σύγκριση με τα 216,843 δισ. ευρώ του Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν σαφή βελτίωση της μηνιαίας δυναμικής, καθώς η καθαρή ροή των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1,516 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,585 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας διαδραμάτισε ο ιδιωτικός τομέας. Οι καταθέσεις του αυξήθηκαν κατά 1,032 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, μετά από σημαντική μείωση 2,137 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιβραδύνθηκε στο 4,9%, από 5,6% τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που υποδηλώνει σταδιακή αποκλιμάκωση της δυναμικής σε ετήσια βάση.

Σε επιμέρους επίπεδο, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 90 εκατ. ευρώ, έναντι έντονης μείωσης 2,332 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε αισθητά στο 8,7% από 12,3%, αντανακλώντας την εξασθένιση της πιστωτικής επέκτασης και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες υψηλού κόστους χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 107 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποχώρησαν κατά 17 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η συμβολή των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, των οποίων οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 941 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, έναντι αύξησης μόλις 196 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενισχύθηκε στο 3,6% από 3,4%, εξέλιξη που αποδίδεται στη συγκράτηση της κατανάλωσης και στη σταδιακή ενίσχυση της αποταμίευσης.

Τέλος, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 485 εκατ. ευρώ, μετά από μείωση 448 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη μηνιαία άνοδο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε στο 12,8% από 18,7%, αντανακλώντας τη σταδιακή ομαλοποίηση της ταμειακής διαχείρισης του Δημοσίου.