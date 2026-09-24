Παν. Καλαποθαράκου στο Ράδιο ΕΝΑ: «Οι τράπεζες χρεώνουν ακόμη και την… αναπνοή των καταναλωτών».

Συνεχείς είναι οι κρυφές χρεώσεις που εμφανίζονται στους λογαριασμούς καταναλωτών από τις τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν την ίδια τακτική, δημιουργώντας συνεχώς νέες προμήθειες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που καταγγέλθηκε στο Ράδιο ΈΝΑ, από Βολιώτη, ο οποίος ως ιδιώτης απευθύνθηκε στην τράπεζά του ζητώντας μια βεβαίωση τήρησης λογαριασμών και όπως του γνωστοποιήθηκε, για να του την παρέχει το τραπεζικό ίδρυμα, θα έπρεπε να καταβάλει 20 ευρώ! Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5 και τον Ηλία Κουτσερή, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αναφορικά με τις τράπεζες, με κυριότερα από αυτά να είναι οι προμήθειες, η υπερχρέωση, η έλλειψη ρυθμίσεων στα υπερχρεωμένα, αλλά και η παραβατική συμπεριφορά που δείχνουν οι τράπεζες, τα funds, οι servicers απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις.

«Πρόκειται για μια Λερναία Ύδρα»

«Οι τράπεζες έρχονται να χρεώσουν ακόμη και την αναπνοή μας, δημιουργώντας και νέες προμήθειες. Πρόκειται για μια Λερναία Ύδρα, αφού κόβεις το ένα κεφάλι και πετιούνται δύο» δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Καλαποθαράκου. Υπενθύμισε πως η ΕΚΠΟΙΖΩ πρόσφατα προσέφυγε δικαστικά για τη χρέωση των 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς (θέμα που ανέδειξαν το Ράδιο Ένα και η εφημερίδα ΜΑΓΝΗΣΙΑ) , και πλέον η υπόθεση έχει περάσει σε επίπεδο εφετείου. Οι διαδικασίες είναι επίπονες, χρονοβόρες και κοστοβόρες, με τους καταναλωτές να πρέπει να αντιδρούν και να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους.

Συνεχής εκπαίδευση των καταναλωτών

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΠΟΙΖΩ εφαρμόζει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για συμβουλές και μεσολάβηση ώστε ο καταναλωτής να αντιμετωπίζει καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις τράπεζες και να βρίσκει μια λύση στις ρυθμίσεις των καταναλωτών. Παρέχουν δηλαδή συμβουλευτική τόσο για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος, επίσης παρέχονται συμβουλές για τη διαχείριση των οικονομικών για τις συμβάσεις που υπογράφονται με τις τράπεζες ούτως ώστε ο καταναλωτής να είναι σωστά ενημερωμένος και να αντιδρά γραπτώς. Η ΕΚΠΟΙΖΩ προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές με σωρεία υποδειγμάτων που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους και έτσι μπορούν πολύ εύκολα να συμπληρώσουν τη φόρμα και να την αποστείλουν στην τράπεζα. Συγχρόνως έχει τη δυνατότητα να το κοινοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα υπουργεία, ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και την ΕΚΠΟΙΖΩ με σκοπό να λαμβάνουν διάσταση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο φορέας να πιέζει και εκείνος από την πλευρά του, αλλά και οι εποπτικοί μηχανισμοί κάποια στιγμή να αντιδράσουν από εκεί που κωφεύουν.

Καθημερινές οι καταγγελίες

«Οι χρεώσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ο καταναλωτής είναι πολλές, με την ΕΚΠΟΙΖΩ να μην μένει εκεί, αλλά να κάνει καταγγελίες καθημερινά στις αρμόδιες αρχές, να ετοιμάζει και άλλες αγωγές, ωστόσο είναι σημαντική η πίεση που ασκείται από την ίδια την κοινωνία. Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις που εκπονούν οι ενώσεις καταναλωτών. Η δύναμή μας είναι η φωνή των καταναλωτών και έχει μεγάλη σημασία να είμαστε οργανωμένοι και να αναπτυχθεί συλλογική συνείδηση» υπογράμμισε η κ. Καλαποθαράκου. Καταλήγοντας κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΕΚΠΟΙΖΩ για να μαθαίνουν περισσότερα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι σε ισχύ, στο τηλέφωνο 210 -3304444 και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ και να γίνονται μέλη στον φορέα, προκειμένου να μεσολαβήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις τράπεζες.

Πηγή: magnesianews.gr