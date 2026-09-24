Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η παρουσία των Patriot στη Σ.Αραβία θέτει την Ελλάδα σε κίνδυνο.

Ως μια ακόμη νέα ανησυχητική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το μεσημέρι της Πέμπτης, 24/09, ελληνικοί Patriot προχώρησαν στην αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου και drone στην ευρύτερη περιοχή της Γιανμπού.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν την Ελλάδα σε κίνδυνο, αποδυναμώνοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας.

Παράλληλα, η Αμαλίας ρίχνει ευθύνες στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό για ποιον λόγο συνεχίζουν να παραμένουν οι - αγορασμένοι με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών - Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ η σαουδαραβική ηγεσία έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Τουρκία και συντονίζεται με την Άγκυρα για τις εξελίξεις στην περιοχή».

Η ανακοίνωση κλείνει με ένα ερώτημα: Πώς ακριβώς εξυπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και ποιο είναι το όφελος της εμπλοκής στην εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή;