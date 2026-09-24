«Οι πολίτες αγωνιούν για τον χειμώνα» – Η ΕΛΑΣ επικρίνει την κυβέρνηση για την αργοπορία των ανακοινώσεων για τα μέτρα στο πετρέλαιο.

Κριτική στην κυβέρνηση για τις διαδοχικές αναβολές στις ανακοινώσεις των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ αναφέρεται στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε προαναγγελθεί ότι τα μέτρα θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα. Εν συνεχεία οι ανακοινώσεις μετατέθηκαν αρχικά για την Τετάρτη και στη συνέχεια για την Παρασκευή, ενώ τελικά έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθούν στις 14 Οκτωβρίου.

«Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχουμε ξαναδεί», σχολιάζει σκωπτικά η ΕΛΑΣ, κάνοντας λόγο για «το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του». Και συνεχίζει σχολιάζοντας ότι «Δύο βάσιμες υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είχε μηδενική προετοιμασία για το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Δεύτερον, μάλλον δεν έχουν λάβει ακόμη τις «απαραίτητες εγκρίσεις» στα αιτήματά τους.»

«Ας κάνουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη που αφορούν τη δουλειά μιας κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα του κόστους του πετρελαίου ενόψει του χειμώνα.