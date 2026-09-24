Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων αποτελούν «ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα κι ένα εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε με πολύ σαφή τρόπο ότι έχουμε το όραμα, το πρόγραμμα και την εμπειρία που ο ίδιος κουβαλά από την διακυβέρνηση σε πολύ δύσκολους καιρούς, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή πράγματι να αποτελέσουμε τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, απαντώντας σε ένα αίτημα που έχει θέσει η ίδια η κοινωνία αυτή τη στιγμή», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, στην εκπομπή του ANT1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Δεδομένου ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκεται στα ύψη, κάτι που αποδεικνύεται από τις σχετικές δημοσκοπήσεις, αυτό που προέχει είναι, ότι όταν έχεις μία πρόταση και είσαι ένας νέος πολιτικός φορέας μόνο τεσσάρων μηνών, είναι να επικοινωνήσεις το πρόγραμμά σου και τις θέσεις σου στην ελληνική κοινωνία. Πάνω σε αυτό η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επισήμανε πως «μέχρι στιγμής η παρουσία της ΕΛΑΣ είναι ελπιδοφόρα καθώς και το πώς έχει ανταποκριθεί η ελληνική κοινωνία είναι ελπιδοφόρο, αλλά από εδώ και πέρα, κι έπειτα από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην οποία προβάλλαμε το πρόγραμμά μας, πρέπει να απλωθούμε στην ελληνική κοινωνία.» Επομένως, κατέληξε πως το σημαντικό «δεν είναι το ερώτημα εάν θα υπάρξει συγκυβέρνηση και με ποιον αλλά ότι οι πολίτες αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους κι αυτό αναμένουν πρώτα να ακούσουν.»

Αναφορικά με το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς», η Άννα Παπαδοπούλου είπε πως «στην πραγματικότητα είναι μια περιγραφή απολύτως ρεαλιστική του πολιτικού πλαισίου αυτή τη στιγμή στη χώρα». Επεσήμανε, πως «η ΕΛΑΣ, έτσι όπως προκύπτει μέχρι στιγμής από τα δημοσκοπικά στοιχεία, ήρθε στη δεύτερη θέση μόνο μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα, των τεσσάρων μηνών, και πως συνεπώς, με τα όπλα-βέλη που έχει στην φαρέτρα της, δηλαδή οι θέσεις της, το πρόγραμμά της και η εμπειρία του ίδιου του Αλ. Τσίπρα να κυβερνήσει, αλλά και με ένα νέο στελεχιακό δυναμικό, πράγματι η κοινωνία αυτή τη στιγμή περιμένει από εμάς να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητούμενα, στα μεγάλα προβλήματα». Συμπλήρωσε πως αυτό «το είδαμε αυτές τις μέρες με την πρότασή μας σχετικά με τα καύσιμα και φάνηκε και η ανταπόκριση σε αυτό».

Με βάση τη θέση της ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις υπογράμμισε πως τα ποσοστά αποτελούν «ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα κι ένα εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε».

Τόνισε, επιπλέον, πως «πολιτική είναι να θέτεις το στόχο και ο στόχος για μας ήταν απολύτως σαφής - 1,4 στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8. στο πετρέλαιο κίνησης - κάτι που αυτή τη στιγμή είναι εφικτό και θα ανακουφίσει πραγματικά τον πολίτη», προσθέτοντας πως αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Επομένως, «ο στόχος που θέσαμε θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί με τα τέσσερα εργαλεία που προτείναμε εκ των οποίων τα δύο από αυτά δεν έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα διυλιστήρια - κάτι που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει επιτευχθεί - καθώς και η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων».