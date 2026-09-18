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Εκτός της Άννας Παπαδοπούλου, αντέδρασε και ο Θανάσης Γλαβίνας στην ακραία τοποθέτηση της Σοφίας Βούλτεψη.

Σε μια τουλάχιστον ακραία πολιτική ταύτιση προχώρησε η Σοφία Βούλτεψη, βάζοντας στην ίδια εξίσωση τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή τη φράση «πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Η βουλευτής της ΝΔ συνέδεσε τη φράση του Αλέξη Τσίπρα περί «της πιο διεφθαρμένης και κυνικής κυβέρνησης όλων των εποχών» με όσα είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τού «έδωσε επιχειρήματα».

«Μιλάω για το κόμμα της. Δεν μπορώ; Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης;» είπε η Σοφία Βούλτεψη, προκαλώντας τις πρώτες αντιδράσεις στο πάνελ.

«Τι λέτε κυρία Βούλτεψη;» αντέδρασε η Άννα Παπαδοπούλου, ενώ ο Θανάσης Γλαβίνας τη ρώτησε: «Τι είναι αυτά που λέτε;»

Η βουλευτής της ΝΔ επέμεινε: «Ο Τσίπρας λέει “η πιο διεφθαρμένη και κυνική κυβέρνηση όλων των εποχών”. Ο Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τον Δομοκό, σε απευθείας σύνδεση, είπε ότι θα δουλέψω γι’ αυτό, για την πιο διεφθαρμένη».

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Η Άννα Παπαδοπούλου αντέδρασε έντονα, επισημαίνοντας μάλιστα τη χρονική συγκυρία, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που βοηθά στην επαναφορά του φασισμού στη συζήτηση. Τεράστια χυδαιότητα εκ μέρους της κ. Βούλτεψη. Τη μέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, να ταυτίζεται ο φασισμός και ο ναζισμός του Κασιδιάρη με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι βαθιά χυδαιότητα αυτό που κάνετε», είπε.

Η Σοφία Βούλτεψη, ωστόσο, όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά επέμεινε στη σύγκριση.

«Λέτε την ίδια φράση. Το λέει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασιδιάρης. Του δώσατε επιχειρήματα», ανέφερε.

«Ήταν λάθος», σχολίασε ο Θανάσης Γλαβίνας, με τη βουλευτή της ΝΔ να επανέρχεται: «Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, το λέτε εσείς και ο Τσίπρας».

«Αν είστε, δεν φταίμε εμείς που το λέμε», απάντησε ο Θανάσης Γλαβίνας.

Και τότε ήρθε η φράση της Σοφίας Βούλτεψη που δεν άφηνε πολλά περιθώρια ως προς τη σύγκριση που επιχειρούσε:

«Το ίδιο λέει και ο Κασιδιάρης, ταυτιστείτε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlidlrhnhqy1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μια τοποθέτηση που ξεπερνά τα όρια της συνήθους πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλο η κριτική –ακόμη και η σκληρότερη– προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και άλλο η τοποθέτησή τους στην ίδια πολιτική εξίσωση με τον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και πρώην ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής.

Και όλα αυτά, στις 18 Σεπτεμβρίου, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Σοφία Βούλτεψη: «Μιλάω για το κόμμα της. Δεν μπορώ; Πώς μιλάνε αυτοί και λένε τα ίδια επιχειρήματα που λέει ο Κασιδιάρης;»

Άννα Παπαδοπούλου: «Τι λέτε κύρια Βούλτεψη;»

Θανάσης Γλαβίνας: «Τι είναι αυτά που λέτε;»

Σοφία Βούλτεψη: «Ο Τσίπρας λέει “η πιο διεφθαρμένη και κυνική κυβέρνηση όλων των εποχών”. Ο Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τον Δομοκό, σε απευθείας σύνδεση, είπε ότι θα δουλέψω γι’ αυτό, για την πιο διεφθαρμένη».

Άννα Παπαδοπούλου: «Αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που βοηθά στην επαναφορά του φασισμού στη συζήτηση. Τεράστια χυδαιότητα εκ μέρους της κ. Βούλτεψη. Τη μέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, να ταυτίζεται ο φασισμός και ο ναζισμός του Κασιδιάρη με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι βαθιά χυδαιότητα αυτό που κάνετε».

Σοφία Βούλτεψη: «Λέτε την ίδια φράση. Το λέει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασιδιάρης. Του δώσατε επιχειρήματα».

Θανάσης Γλαβίνας: «Ήταν λάθος».

Σοφία Βούλτεψη: «Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, το λέτε εσείς και ο Τσίπρας».

Θανάσης Γλαβίνας: «Αν είστε, δεν φταίμε εμείς που το λέμε».

Σοφία Βούλτεψη: «Το ίδιο λέει και ο Κασιδιάρης, ταυτιστείτε».

Άννα Παπαδοπούλου: Ο Μητσοτάκης οφείλει δημόσια και καθαρά να την αποδοκιμάσει

«Σήμερα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη επέλεξε να ταυτίσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ηλία Κασιδιάρη», αναφέρει η Άννα Παπαδοπούλου σε σχετική δήλωσή της.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη απόπειρα πολιτικής κανονικοποίησης του νεοναζισμού, που επιχειρεί να ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή και να μετατρέψει τους καταδικασμένους νεοναζί σε δήθεν ακόμη μία “πολιτική άποψη” μέσα στη δημοκρατική αντιπαράθεση.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πάρει θέση τώρα!

Συμφωνεί με τη βουλευτή του ότι ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να ταυτίζεται με έναν καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή;

Αν διαφωνεί, οφείλει δημόσια και καθαρά να την αποδοκιμάσει.

Αν σιωπήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συνένοχος σε αυτή την πολιτική χυδαιότητα, συνένοχος στην κανονικοποίηση του φασισμού.

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καμία ανοχή σε όσους επιχειρούν να σβήσουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δημοκρατία και τον νεοναζισμό για να υπηρετήσουν μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Η γραμμή αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη και είμαστε ανυποχώρητοι.

Όποιος επιχειρεί να τη θολώσει, θα μας βρίσκει απέναντι», καταλήγει η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ.

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