Όποιος δεν ξέρει τους πολιτικούς αντιπάλους του, εκτίθεται, το μήνυμα Μπαλατσούκα στη Βούλτεψη.

Βλέποντας τη Σοφία Βούλτεψη να… δυσκολεύεται να θυμηθεί το όνομά του, ο Γιώργος Μπαλατσούκας φρόντισε να της «συστηθεί» διαμηνύοντάς της πως εκτίθεται όποιος δεν ξέρει τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Σε τηλεοπτική εκπομπή, η βουλευτής της ΝΔ επιχείρησε να απαξιώσει τα στελέχη της ΕΛΑΣ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Τον άλλον, πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά...», για να την διορθώσουν λέγοντας το σωστό όνομα: Μπαλατσούκας.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ της απάντησε αξιοποιώντας το σχόλιό της: παίζοντας μπαγλαμά σε βίντεο που ανάρτησε στα social media. «Κυρία Βούλτεψη, στη μουσική όποιος δεν ξέρει τα όργανα, εκτίθεται. Το ίδιο και στην πολιτική, όποιος δεν ξέρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιώργος Μπαλατσούκας, χάρηκα», ανέφερε στο βίντεο.

Η απάντηση του Μπαλατσούκα στη Βούλτεψη

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